¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

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El Gobierno anunció el uso de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear a los bancos y acelerar los préstamos para la vivienda. Sin embargo, para entender el impacto del anuncio, es necesario profundizar en qué es este instrumento, cómo se compone y por qué su intervención resulta clave en el mercado financiero.

Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

Creado en diciembre de 2007 mediante el Decreto 897/07 -y consolidado tras la estatización de las AFJP en 2008-, el FGS es un fondo soberano administrado por la ANSES.

Su función principal es actuar como un resguardo anticíclico para garantizar la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir, busca preservar el valor de los recursos destinados a las jubilaciones y pensiones frente a eventuales crisis económicas o caídas en la recaudación tributaria.

Adicionalmente, la normativa le asigna dos objetivos secundarios fundamentalmente macroeconómicos:

Rentabilidad y seguridad: invertir sus activos para generar ganancias financieras sin asumir riesgos desmedidos.

Desarrollo nacional: financiar proyectos productivos, de infraestructura y del mercado de capitales que fomenten el empleo y el crecimiento económico de largo plazo.

De qué se compone el patrimonio del FGS de ANSES

El activo del FGS está integrado por una cartera diversificada de instrumentos financieros. Su mayor volumen histórico proviene de los títulos públicos, aunque abarca múltiples sectores:

Títulos Públicos del Tesoro: representan la mayor parte de la tenencia (más del 75% del total de la cartera).

Acciones de empresas privadas: el Estado posee participaciones en firmas líderes de sectores como energía, siderurgia, telecomunicaciones y bancos.

Plazos fijos y depósitos: colocaciones líquidas en entidades financieras.

Proyectos productivos y de infraestructura: financiamiento de obras estratégicas y préstamos directos.

Durante los últimos años, el patrimonio del FGS experimentó un fuerte crecimiento impulsado por la revalorización de los bonos sovereignes. De administrar unos US$ 25.838 millones en octubre de 2023, escaló hasta superar los US$ 70.000 millones a fines de 2025 y alcanzar los US$ 80.000 millones en la actualidad.

Por qué el Gobierno acudió al FGS para los créditos hipotecarios

Uno de los principales frenos para la expansión del crédito hipotecario a 15, 20 o 30 años en Argentina es el denominado descalce de plazos: los bancos captan depósitos de la gente a corto plazo (generalmente a 30 días), lo que les dificulta prestar a largo plazo en un contexto de volatilidad histórica.

Es allí donde entra la función del FGS. Al poseer un volumen mensual operativo cercano a los $300.000 millones y liquidez estructural, el Estado utilizará el fondo para colocar plazos fijos en los bancos a plazos de entre 1 y 5 años mediante licitaciones transparentes.

“Para este gobierno es una prioridad: uno, porque hace a la justicia social, no hay nada más justo que una persona que tenga trabajo tenga una vivienda y no tenga que esperar 30 años para ahorrar para poder comprarla”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo en la conferencia de prensa de este miércoles por la mañana.

“Tiene un efecto multiplicador en la economía, porque la gente tiene que comprar distintas cosas como una cama o un televisor y todo esto motoriza otros sectores. Además, ayuda a la formalidad: con un salario en blanco, una pareja o un trabajador puede pasar de pagar un alquiler a abonar la cuota de su vivienda propia”, añadió.

Puntos clave del nuevo rol del FGS