Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 100.000 dólares tras las medidas del Gobierno

Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de US$100.000. Foto: Unsplash

Los créditos hipotecarios se consolidan como una de las principales alternativas para quienes buscan acceder a la vivienda propia, aunque su obtención sigue condicionada por requisitos de ingresos, tasas de interés y capacidad de pago. En ese contexto, el Gobierno anunció un nuevo esquema para impulsar este mercado mediante el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el objetivo es ampliar el financiamiento de largo plazo para los bancos y, de esa manera, aumentar la cantidad de préstamos destinados a la compra o construcción de la primera vivienda.

“Buscamos un impulso fuerte al desarrollo de estos créditos, que ayudará a impulsar la construcción. El monto a licitar daría soluciones habitacionales para 18.000 familias”, sostuvo el funcionario. Además, precisó que las entidades que accedan a este esquema no podrán otorgar créditos con tasas superiores al 7,5%.

El objetivo de la iniciativa del Gobierno es ampliar el financiamiento de largo plazo para los bancos. Foto: NA

Plan del Gobierno para impulsar los créditos hipotecarios: cómo funcionará el esquema con fondos de ANSES

Uno de los principales obstáculos para la expansión del crédito hipotecario en la Argentina es la falta de financiamiento a largo plazo para los bancos.

Mientras que las hipotecas pueden extenderse hasta 30 años, gran parte de los depósitos del sistema financiero se mantienen en plazos mucho más cortos. Según explicó Caputo, esta diferencia limita la capacidad de las entidades para otorgar más préstamos.

“Los créditos hipotecarios son a 30 años y los depósitos de los bancos están escasamente a 30 días”, afirmó el ministro. Con el respaldo del FGS, el Gobierno busca generar una fuente de financiamiento más estable para el sistema financiero y ampliar la oferta de créditos para vivienda.

Tasas de créditos hipotecarios en Argentina: cuáles son las más bajas y las más altas

Actualmente, las tasas de interés de los créditos hipotecarios presentan importantes diferencias entre bancos. Según el relevamiento oficial, las líneas vigentes ofrecen tasas que van desde el 6,7% hasta el 15%, dependiendo de la entidad financiera, el perfil del solicitante y las condiciones de cada programa.

A esto se suman diferencias en aspectos clave como:

El porcentaje del valor de la propiedad que financia cada banco

Los plazos de devolución

Los ingresos mínimos exigidos

La posibilidad de sumar ingresos del grupo familiar

Uno de los principales obstáculos del crédito hipotecario en la Argentina es la falta de financiamiento. Foto: Unsplash

Cuánto se paga por un crédito hipotecario de US$100.000 en cada banco

Un informe elaborado por Empiria Consultores calculó el valor de la cuota inicial para un crédito hipotecario UVA equivalente a US$100.000.

Cuotas iniciales por banco

Banco Supervielle : $2.120.370

Banco Hipotecario : $1.582.000

Brubank : $1.558.350

Banco Santander : $1.412.180

Banco de Córdoba : $1.353.360

Banco Macro : $1.314.750

Banco Credicoop : $1.267.210

Banco Patagonia : $1.246.350

ICBC : $1.165.500

BBVA : $1.059.310

Banco Nación : $977.600

Banco de Rosario : $934.100

Banco de Neuquén : $878.640

Banco Ciudad: $710.000

La diferencia entre la cuota más alta y la más baja supera los $1,4 millones mensuales, lo que refleja la disparidad de condiciones existentes en el mercado.

Ingresos mínimos para acceder a un crédito hipotecario de US$100.000

Además del valor de la cuota, los bancos analizan la capacidad de pago del solicitante antes de aprobar un préstamo.

En líneas generales, la relación entre cuota e ingresos no puede superar el 25%, aunque algunas entidades permiten que alcance hasta el 30%.

Por esa razón, quienes soliciten créditos con cuotas más elevadas deberán acreditar ingresos considerablemente mayores.

Ingresos mínimos exigidos por banco

Banco Nación : $3.910.380

Banco Ciudad : $2.840.000

BBVA: $4.237.240

En algunos casos, las entidades permiten computar los ingresos de otros integrantes del grupo familiar para alcanzar los requisitos exigidos.

Los bancos analizan la capacidad de pago del solicitante antes de aprobar un préstamo. Foto: Unsplash

Créditos hipotecarios 2026: el principal desafío para ampliar el acceso a la vivienda

Aunque el mercado hipotecario mostró señales de recuperación durante los últimos meses, los requisitos de ingresos continúan siendo una de las principales barreras para gran parte de los hogares argentinos.

Las cuotas iniciales cercanas o superiores al millón de pesos y los ingresos mínimos exigidos por las entidades financieras limitan el acceso a segmentos específicos de la población.

Con el nuevo esquema de financiamiento respaldado por el FGS, el Gobierno apuesta a incrementar el volumen de créditos disponibles, mejorar las condiciones para los bancos y generar un efecto positivo tanto en el acceso a la vivienda como en la actividad de la construcción, uno de los sectores con mayor capacidad de generar empleo y dinamizar la economía.