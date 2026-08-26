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La determinante orden de Milei mientras monitorea la maratónica sesión en Diputados desde la Quinta de Olivos

El presidente quiere que se apruebe la reforma del Banco Central y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II. Qué decidió desde la Olivos.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei en el Congreso.
Javier Milei en el Congreso. Foto: NA
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En una jornada decisiva para el paquete de reformas económicas del Gobierno, el presidente Javier Milei sigue el desarrollo del debate legislativo desde la Quinta de Olivos. Para asegurar la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Inocencia Fiscal II, el líder de La Libertad Avanza dio una orden vinculada al despliegue de su gente más cercana en el recinto.

Javier Milei llamó a su comitiva de peso en la Cámara de Diputados encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el vicejefe Ejecutivo, Ignacio Devitt, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem. El objetivo es que negocien mano a mano con los bloques aliados junto al presidente del cuerpo, Martín Menem.

Karina y javier Milei en el Congreso
La secretaria general de la Presidencia encabezará una reunión con gobernadores en San Juan. Foto: REUTERS

Reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II: el núcleo económico del debate

  • Reforma del BCRA: redefine el mandato de la entidad para enfocarlo exclusivamente en la preservación del valor de la moneda, prohíbe el financiamiento al Tesoro y elimina los adelantos transitorios. Asimismo, modifica el esquema de remoción de autoridades y mantuvo discusiones abiertas sobre la incorporación de perfiles con perspectiva federal.
  • Inocencia Fiscal II: amplía el régimen simplificado de Ganancias, remueve topes de ingresos y patrimonio y acota las atribuciones de la ARCA para revisar declaraciones, con la meta de incentivar la formalización de ahorros fuera del sistema. Tras exigencias de la oposición dialoguista, se aceptó excluir de los beneficios a altos funcionarios y exfuncionarios.

Ante la postura de gobernadores y bloques provinciales que vienen mostrando mayor dureza con la gestión nacional, la estrategia de la mesa política incluyó las siguientes concesiones en el temario para blindar el quórum de 129 bancas en un debate que se prevé de larga duración:

  • Iniciativas regionales e internacionales: se sumaron temas como la baja del IVA para la harina y fécula de mandioca, declaraciones de capitales nacionales y tratados como el acuerdo Mercosur-Singapur o el Tratado de Patentes (PCT).
  • Presencia de Karina Milei: la secretaria general de la Presidencia aguarda en Casa Rosada para trasladarse al Congreso una vez que la sesión esté totalmente encauzada.

De lograr la aprobación en la Cámara de Diputados, las leyes pasarán a un Senado con mayorías más complejas donde Patricia Bullrich deberá comandar las negociaciones. En tanto, el Gobierno busca abrochar estas medidas para encarar de inmediato la reforma del mercado de capitales redactada por el equipo de Federico Sturzenegger y preparar el terreno antes del ingreso del Presupuesto 2027, previsto para mediados de septiembre.

Javier MileiQuinta de Olivos GobiernoCámara de Diputados
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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