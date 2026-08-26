Empleos en zona oeste: las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs

Morón concentra esta semana una nutrida oferta de empleo en el sector privado, con búsquedas abiertas en una amplia gama de actividades económicas que reflejan la diversidad productiva y comercial del distrito. Las vacantes se distribuyen entre la ciudad cabecera y las localidades de Haedo y Castelar, e incluyen oportunidades tanto para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mercado laboral como para profesionales con experiencia y perfiles de conducción.
Entre los puestos requeridos aparecen analistas y una líder de Capital Humano, un agente de viajes para una agencia de Despegar, un gerente de repuestos para un concesionario oficial, personal de atención al cliente y e-commerce, representantes técnicos comerciales, técnicos instaladores de fibra óptica, enfermeros, managers para centros de entretenimiento familiar, vigiladores nocturnos, impresores flexográficos y gomeros. Las búsquedas abarcan sectores tan diversos como recursos humanos, ventas, turismo, gastronomía, automotriz, telecomunicaciones, salud, seguridad, industria gráfica y comercio, consolidando a Morón como uno de los polos laborales más activos de la zona oeste.
Las 10 ofertas laborales activas que hay en zona oeste
1- Administrativo de ventas
Empresa: Industria plástica
Lugar de trabajo: Haedo
Tareas:
- Atención a clientes, presupuestos, cotizaciones y asesoramiento técnico comercial
- Facturación y procesamiento de órdenes de compra
- Gestión administrativa de ventas
- Gestión y mantenimiento de cartera activa, con ingreso de nuevos clientes
- Interacción con Producción para coordinar requerimientos
Requisitos excluyentes:
- Secundario completo
- Experiencia previa en posiciones similares, idealmente en industria plástica o rubros afines
Otra información relevante: presencial, relación de dependencia, lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, full-time indeterminado, senior, 1 vacante. Postulación rápida.
Quién gestiona la búsqueda: Adecco Recursos Humanos Argentina SA.
2- Agente de Atención al Cliente e E-commerce (Omnicanal)
Empresa: Powerclean (equipos de limpieza profesional)
Lugar de trabajo: Haedo
Tareas:
- Atención y soporte postventa por WhatsApp
- Coordinación de logística: seguimiento de envíos y resolución de incidencias
- Gestión omnicanal de consultas y reclamos (MercadoLibre, tienda online propia, WhatsApp Business y tienda física)
- Gestión punta a punta en MercadoLibre (preguntas previas a la venta, mensajería posventa y mediaciones)
Requisitos excluyentes:
- Experiencia comprobable de 1 a 2 años como agente de atención al cliente y gestión de e-commerce en múltiples canales simultáneos
- Excelente comunicación y empatía
- Uso fluido de herramientas digitales
Otra información relevante: modalidad presencial en Haedo, lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Postulación rápida.
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.
3- Agente de Viajes
Empresa: Cubi HR (para Despegar)
Lugar de trabajo: Morón
Tareas:
- Brindar atención y asesoramiento personalizado a clientes presenciales y no presenciales
- Cumplir metas de ventas
- Gestionar casos de postventa y seguimiento de clientes
- Gestionar ventas de productos y servicios turísticos
- Mantener actualizados registros y reportes de ventas
- Realizar sondeo de necesidades de cada pasajero
Requisitos excluyentes:
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones comerciales o de ventas, preferentemente en agencias de viajes o servicios turísticos
- Experiencia en atención al cliente, manejo de herramientas digitales y conocimiento de destinos turísticos
Otra información relevante: horario lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas. Modalidad 100% presencial en locales de la zona de Morón. Postulación rápida, múltiples vacantes.
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.
4- Analista de Capital Humano
Empresa: LABYES S.A. (laboratorio de medicina veterinaria)
Lugar de trabajo: Morón
Tareas:
- Archivar y generar informes de gestión
- Asistir en procesos de reclutamiento y selección (publicación de avisos, filtrado de CVs, coordinación de entrevistas)
- Brindar soporte administrativo general al equipo de Capital Humano
- Colaborar en la organización de eventos corporativos, capacitaciones y actividades de bienestar
- Gestionar documentación de ingreso y egreso de personal
- Realizar seguimiento operativo del Programa de Desarrollo y Desempeño (PDD)
Requisitos excluyentes:
- Graduado/a o estudiante avanzado/a de Recursos Humanos o Psicología
- Experiencia comprobable de 5 años o más
- Experiencia realizando entrevistas por competencias y gestionando procesos de selección de punta a punta
- Manejo avanzado de herramientas informáticas Office
Otra información relevante: modalidad híbrida, full-time, nivel senior/semi-senior, 1 vacante, postulación rápida. Beneficios: medicina prepaga, almuerzos, día de cumpleaños, flexibilidad horaria, licencias especiales por paternidad/adopción y duelo de mascotas.
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.
5- Analista Jr. Generalista RRHH
Empresa: empresa nacional de retail
Lugar de trabajo: Morón
Tareas:
- Administración de personal (altas, legajos, novedades, fichadas, ausentismo y documentación laboral)
- Gestión de uniformes y Elementos de Protección Personal (EPP)
- Participación en proyectos de mejora continua, digitalización y optimización de procesos
- Procesos de selección de personal operativo
- Seguimiento de medidas disciplinarias
- Soporte permanente a Gerentes y Encargados
Requisitos excluyentes:
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones de RRHH Generalista o Administración de Personal
- Dominio intermedio de Excel y Outlook
- Excelente orientación al cliente interno y externo
- Estudiantes avanzados o graduados de Recursos Humanos, Relaciones Laborales o carreras afines
Otra información relevante: presencial, lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.
6- Ayudante de Cocina (Comidas Rápidas)
Empresa: Betos Lomito
Lugar de trabajo: Morón
Tareas:
- Apoyar al equipo de cocina en las tareas diarias
- Asistir en la organización y limpieza de la cocina y áreas de trabajo
- Colaborar en la preparación de alimentos siguiendo estándares de calidad y seguridad
- Cumplir con las normativas de manipulación de alimentos
- Mantener la higiene y el orden de utensilios y equipos
Requisitos excluyentes:
- Experiencia previa en puestos similares, preferentemente en comidas rápidas
- Capacidad para trabajar bajo presión y en un entorno dinámico
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos
Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel semi senior, 1 vacante. Remuneración informada por la fuente: “de $1 a $450.000 por mes” (se transcribe tal cual figura en el aviso).
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.
7- Gerente de Repuestos
Empresa: Automotores Haedo S.A. (concesionario oficial Mercedes Benz)
Lugar de trabajo: Morón
Tareas:
- Compra de repuestos y contacto con la marca; negociación permanente con proveedores
- Controlar y gestionar inventarios, obsoletos e inventarios “sanos”
- Diseñar procesos de mejora continua y reportar al Gerente de Postventa
- Gerenciar al equipo de ventas de mostrador, asesores de piezas de almacén y chofer
- Gestionar ventas, apertura de cuentas, nuevos negocios y verificación de cuentas corrientes
Requisitos excluyentes:
- Experiencia previa en puestos similares, preferentemente en la industria automotriz
- Conducción de equipos de trabajo y capacidad de liderazgo
- Perfil comercial, capacidad de análisis y manejo de conflictos
Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, Gerencia/Alta Gerencia/Dirección, 1 vacante. Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Postulación rápida.
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.
8- Jefe/a de administración y finanzas
Empresa: Empresa de servicios
Lugar de trabajo: Haedo
Tareas:
- Elaborar información financiera y administrativa para Gerencia General
- Gestionar flujo de fondos
- Liderar y coordinar los equipos de Finanzas, Administración y Contabilidad
- Participar en la planificación presupuestaria y análisis de indicadores
- Supervisar cierres contables, obligaciones impositivas y reportes de gestión
Requisitos excluyentes:
- Graduado/a de Contador Público, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines
- Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
- Experiencia liderando equipos de trabajo
Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel Jefe/Supervisor/Responsable, 1 vacante. Beneficio: día de cumpleaños libre.
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.
9- Representante Técnico Comercial (Sector Eléctrico)
Empresa: Electricidad Don Bosco
Lugar de trabajo: Haedo
Tareas:
- Asesoramiento técnico y comercialización de soluciones eléctricas integrales
- Elaboración de presupuestos, seguimiento de cotizaciones y cierre de operaciones comerciales
- Gestión y desarrollo de cartera de clientes (instaladores, estudios de arquitectura, constructoras e industrias)
Requisitos excluyentes:
- Experiencia mínima de 2 años en ventas del sector de materiales eléctricos o distribuidores
- Formación secundaria completa, preferentemente técnica (Electromecánica/Eléctrica)
Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel semi senior, 1 vacante. Remuneración informada: de $1.500.000 a $5.555.555 por mes.
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.
10- Vendedor de Stand (Plaza Oeste o Unicenter)
Empresa: Improm (productos promocionales y regalos empresariales)
Lugar de trabajo: Morón
Tareas:
- Brindar atención y asesoramiento personalizado a los clientes
- Comunicar promociones vigentes
- Controlar el inventario y recibir mercadería
- Gestionar cobros, manejo de caja y procesos de facturación
- Trabajar para alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos
Requisitos excluyentes:
- Educación secundaria completa
- experiencia mínima de 2 años en ventas y atención al cliente, preferentemente en retail
Otra información relevante: presencial, part-time, indeterminado, nivel junior, 6 vacantes disponibles. Disponibilidad para fines de semana y feriados, un franco semanal.
Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.