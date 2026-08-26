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Empleos en zona oeste: las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs

Las búsquedas abarcan sectores tan diversos como administración, analistas, ayudante de cocinas, recursos humanos y ventas, entre otros puestos de trabajo en Morón. Conocé todos los detalles y requisitos para postularte.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs.
Las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs. Foto: Unsplash
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Morón concentra esta semana una nutrida oferta de empleo en el sector privado, con búsquedas abiertas en una amplia gama de actividades económicas que reflejan la diversidad productiva y comercial del distrito. Las vacantes se distribuyen entre la ciudad cabecera y las localidades de Haedo y Castelar, e incluyen oportunidades tanto para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mercado laboral como para profesionales con experiencia y perfiles de conducción.

Entre los puestos requeridos aparecen analistas y una líder de Capital Humano, un agente de viajes para una agencia de Despegar, un gerente de repuestos para un concesionario oficial, personal de atención al cliente y e-commerce, representantes técnicos comerciales, técnicos instaladores de fibra óptica, enfermeros, managers para centros de entretenimiento familiar, vigiladores nocturnos, impresores flexográficos y gomeros. Las búsquedas abarcan sectores tan diversos como recursos humanos, ventas, turismo, gastronomía, automotriz, telecomunicaciones, salud, seguridad, industria gráfica y comercio, consolidando a Morón como uno de los polos laborales más activos de la zona oeste.

Computadoras, gente trabajando, oficina, Unsplash
Administrativo de ventas en industria plástica. Foto: Unsplash

Las 10 ofertas laborales activas que hay en zona oeste

1- Administrativo de ventas

Empresa: Industria plástica

Lugar de trabajo: Haedo

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Tareas:

  • Atención a clientes, presupuestos, cotizaciones y asesoramiento técnico comercial
  • Facturación y procesamiento de órdenes de compra
  • Gestión administrativa de ventas
  • Gestión y mantenimiento de cartera activa, con ingreso de nuevos clientes
  • Interacción con Producción para coordinar requerimientos

Requisitos excluyentes:

  • Secundario completo
  • Experiencia previa en posiciones similares, idealmente en industria plástica o rubros afines

Otra información relevante: presencial, relación de dependencia, lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, full-time indeterminado, senior, 1 vacante. Postulación rápida.

Quién gestiona la búsqueda: Adecco Recursos Humanos Argentina SA.

2- Agente de Atención al Cliente e E-commerce (Omnicanal)

Empresa: Powerclean (equipos de limpieza profesional)

Lugar de trabajo: Haedo

Tareas:

  • Atención y soporte postventa por WhatsApp
  • Coordinación de logística: seguimiento de envíos y resolución de incidencias
  • Gestión omnicanal de consultas y reclamos (MercadoLibre, tienda online propia, WhatsApp Business y tienda física)
  • Gestión punta a punta en MercadoLibre (preguntas previas a la venta, mensajería posventa y mediaciones)

Requisitos excluyentes:

  • Experiencia comprobable de 1 a 2 años como agente de atención al cliente y gestión de e-commerce en múltiples canales simultáneos
  • Excelente comunicación y empatía
  • Uso fluido de herramientas digitales

Otra información relevante: modalidad presencial en Haedo, lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Postulación rápida.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.

3- Agente de Viajes

Empresa: Cubi HR (para Despegar)

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

  • Brindar atención y asesoramiento personalizado a clientes presenciales y no presenciales
  • Cumplir metas de ventas
  • Gestionar casos de postventa y seguimiento de clientes
  • Gestionar ventas de productos y servicios turísticos
  • Mantener actualizados registros y reportes de ventas
  • Realizar sondeo de necesidades de cada pasajero

Requisitos excluyentes:

  • Experiencia mínima de 2 años en posiciones comerciales o de ventas, preferentemente en agencias de viajes o servicios turísticos
  • Experiencia en atención al cliente, manejo de herramientas digitales y conocimiento de destinos turísticos

Otra información relevante: horario lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas. Modalidad 100% presencial en locales de la zona de Morón. Postulación rápida, múltiples vacantes.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.

4- Analista de Capital Humano

Oficina, trabajo, presencial. Foto Unsplash
Analista de Capital Humano en LABYES S.A. Foto: Unsplash

Empresa: LABYES S.A. (laboratorio de medicina veterinaria)

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

  • Archivar y generar informes de gestión
  • Asistir en procesos de reclutamiento y selección (publicación de avisos, filtrado de CVs, coordinación de entrevistas)
  • Brindar soporte administrativo general al equipo de Capital Humano
  • Colaborar en la organización de eventos corporativos, capacitaciones y actividades de bienestar
  • Gestionar documentación de ingreso y egreso de personal
  • Realizar seguimiento operativo del Programa de Desarrollo y Desempeño (PDD)

Requisitos excluyentes:

  • Graduado/a o estudiante avanzado/a de Recursos Humanos o Psicología
  • Experiencia comprobable de 5 años o más
  • Experiencia realizando entrevistas por competencias y gestionando procesos de selección de punta a punta
  • Manejo avanzado de herramientas informáticas Office

Otra información relevante: modalidad híbrida, full-time, nivel senior/semi-senior, 1 vacante, postulación rápida. Beneficios: medicina prepaga, almuerzos, día de cumpleaños, flexibilidad horaria, licencias especiales por paternidad/adopción y duelo de mascotas.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

5- Analista Jr. Generalista RRHH

Empresa: empresa nacional de retail

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

  • Administración de personal (altas, legajos, novedades, fichadas, ausentismo y documentación laboral)
  • Gestión de uniformes y Elementos de Protección Personal (EPP)
  • Participación en proyectos de mejora continua, digitalización y optimización de procesos
  • Procesos de selección de personal operativo
  • Seguimiento de medidas disciplinarias
  • Soporte permanente a Gerentes y Encargados

Requisitos excluyentes:

  • Experiencia mínima de 2 años en posiciones de RRHH Generalista o Administración de Personal
  • Dominio intermedio de Excel y Outlook
  • Excelente orientación al cliente interno y externo
  • Estudiantes avanzados o graduados de Recursos Humanos, Relaciones Laborales o carreras afines

Otra información relevante: presencial, lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.

6- Ayudante de Cocina (Comidas Rápidas)

Empresa: Betos Lomito

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

  • Apoyar al equipo de cocina en las tareas diarias
  • Asistir en la organización y limpieza de la cocina y áreas de trabajo
  • Colaborar en la preparación de alimentos siguiendo estándares de calidad y seguridad
  • Cumplir con las normativas de manipulación de alimentos
  • Mantener la higiene y el orden de utensilios y equipos
Ayudante de cocina en Betos Lomito. Foto: Unsplash

Requisitos excluyentes:

  • Experiencia previa en puestos similares, preferentemente en comidas rápidas
  • Capacidad para trabajar bajo presión y en un entorno dinámico
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos

Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel semi senior, 1 vacante. Remuneración informada por la fuente: “de $1 a $450.000 por mes” (se transcribe tal cual figura en el aviso).

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

7- Gerente de Repuestos

Empresa: Automotores Haedo S.A. (concesionario oficial Mercedes Benz)

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

  • Compra de repuestos y contacto con la marca; negociación permanente con proveedores
  • Controlar y gestionar inventarios, obsoletos e inventarios “sanos”
  • Diseñar procesos de mejora continua y reportar al Gerente de Postventa
  • Gerenciar al equipo de ventas de mostrador, asesores de piezas de almacén y chofer
  • Gestionar ventas, apertura de cuentas, nuevos negocios y verificación de cuentas corrientes

Requisitos excluyentes:

  • Experiencia previa en puestos similares, preferentemente en la industria automotriz
  • Conducción de equipos de trabajo y capacidad de liderazgo
  • Perfil comercial, capacidad de análisis y manejo de conflictos

Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, Gerencia/Alta Gerencia/Dirección, 1 vacante. Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Postulación rápida.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

8- Jefe/a de administración y finanzas

Empresa: Empresa de servicios

Lugar de trabajo: Haedo

Tareas:

  • Elaborar información financiera y administrativa para Gerencia General
  • Gestionar flujo de fondos
  • Liderar y coordinar los equipos de Finanzas, Administración y Contabilidad
  • Participar en la planificación presupuestaria y análisis de indicadores
  • Supervisar cierres contables, obligaciones impositivas y reportes de gestión

Requisitos excluyentes:

  • Graduado/a de Contador Público, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines
  • Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
  • Experiencia liderando equipos de trabajo

Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel Jefe/Supervisor/Responsable, 1 vacante. Beneficio: día de cumpleaños libre.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

9- Representante Técnico Comercial (Sector Eléctrico)

Empresa: Electricidad Don Bosco

Lugar de trabajo: Haedo

Tareas:

  • Asesoramiento técnico y comercialización de soluciones eléctricas integrales
  • Elaboración de presupuestos, seguimiento de cotizaciones y cierre de operaciones comerciales
  • Gestión y desarrollo de cartera de clientes (instaladores, estudios de arquitectura, constructoras e industrias)

Requisitos excluyentes:

  • Experiencia mínima de 2 años en ventas del sector de materiales eléctricos o distribuidores
  • Formación secundaria completa, preferentemente técnica (Electromecánica/Eléctrica)

Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel semi senior, 1 vacante. Remuneración informada: de $1.500.000 a $5.555.555 por mes.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

10- Vendedor de Stand (Plaza Oeste o Unicenter)

Empresa: Improm (productos promocionales y regalos empresariales)

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

  • Brindar atención y asesoramiento personalizado a los clientes
  • Comunicar promociones vigentes
  • Controlar el inventario y recibir mercadería
  • Gestionar cobros, manejo de caja y procesos de facturación
  • Trabajar para alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos

Requisitos excluyentes:

  • Educación secundaria completa
  • experiencia mínima de 2 años en ventas y atención al cliente, preferentemente en retail

Otra información relevante: presencial, part-time, indeterminado, nivel junior, 6 vacantes disponibles. Disponibilidad para fines de semana y feriados, un franco semanal.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

EmpleoTrabajoMorón
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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