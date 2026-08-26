Empleos en zona oeste: las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs

Las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs. Foto: Unsplash

Morón concentra esta semana una nutrida oferta de empleo en el sector privado, con búsquedas abiertas en una amplia gama de actividades económicas que reflejan la diversidad productiva y comercial del distrito. Las vacantes se distribuyen entre la ciudad cabecera y las localidades de Haedo y Castelar, e incluyen oportunidades tanto para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mercado laboral como para profesionales con experiencia y perfiles de conducción.

Entre los puestos requeridos aparecen analistas y una líder de Capital Humano, un agente de viajes para una agencia de Despegar, un gerente de repuestos para un concesionario oficial, personal de atención al cliente y e-commerce, representantes técnicos comerciales, técnicos instaladores de fibra óptica, enfermeros, managers para centros de entretenimiento familiar, vigiladores nocturnos, impresores flexográficos y gomeros. Las búsquedas abarcan sectores tan diversos como recursos humanos, ventas, turismo, gastronomía, automotriz, telecomunicaciones, salud, seguridad, industria gráfica y comercio, consolidando a Morón como uno de los polos laborales más activos de la zona oeste.

Administrativo de ventas en industria plástica. Foto: Unsplash

Las 10 ofertas laborales activas que hay en zona oeste

1- Administrativo de ventas

Empresa: Industria plástica

Lugar de trabajo: Haedo

Tareas:

Atención a clientes, presupuestos, cotizaciones y asesoramiento técnico comercial

Facturación y procesamiento de órdenes de compra

Gestión administrativa de ventas

Gestión y mantenimiento de cartera activa, con ingreso de nuevos clientes

Interacción con Producción para coordinar requerimientos

Requisitos excluyentes:

Secundario completo

Experiencia previa en posiciones similares, idealmente en industria plástica o rubros afines

Otra información relevante: presencial, relación de dependencia, lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, full-time indeterminado, senior, 1 vacante. Postulación rápida.

Quién gestiona la búsqueda: Adecco Recursos Humanos Argentina SA.

2- Agente de Atención al Cliente e E-commerce (Omnicanal)

Empresa: Powerclean (equipos de limpieza profesional)

Lugar de trabajo: Haedo

Tareas:

Atención y soporte postventa por WhatsApp

Coordinación de logística: seguimiento de envíos y resolución de incidencias

Gestión omnicanal de consultas y reclamos (MercadoLibre, tienda online propia, WhatsApp Business y tienda física)

Gestión punta a punta en MercadoLibre (preguntas previas a la venta, mensajería posventa y mediaciones)

Requisitos excluyentes:

Experiencia comprobable de 1 a 2 años como agente de atención al cliente y gestión de e-commerce en múltiples canales simultáneos

Excelente comunicación y empatía

Uso fluido de herramientas digitales

Otra información relevante: modalidad presencial en Haedo, lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Postulación rápida.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.

3- Agente de Viajes

Empresa: Cubi HR (para Despegar)

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

Brindar atención y asesoramiento personalizado a clientes presenciales y no presenciales

Cumplir metas de ventas

Gestionar casos de postventa y seguimiento de clientes

Gestionar ventas de productos y servicios turísticos

Mantener actualizados registros y reportes de ventas

Realizar sondeo de necesidades de cada pasajero

Requisitos excluyentes:

Experiencia mínima de 2 años en posiciones comerciales o de ventas, preferentemente en agencias de viajes o servicios turísticos

Experiencia en atención al cliente, manejo de herramientas digitales y conocimiento de destinos turísticos

Otra información relevante: horario lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas. Modalidad 100% presencial en locales de la zona de Morón. Postulación rápida, múltiples vacantes.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.

4- Analista de Capital Humano

Analista de Capital Humano en LABYES S.A. Foto: Unsplash

Empresa: LABYES S.A. (laboratorio de medicina veterinaria)

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

Archivar y generar informes de gestión

Asistir en procesos de reclutamiento y selección (publicación de avisos, filtrado de CVs, coordinación de entrevistas)

Brindar soporte administrativo general al equipo de Capital Humano

Colaborar en la organización de eventos corporativos, capacitaciones y actividades de bienestar

Gestionar documentación de ingreso y egreso de personal

Realizar seguimiento operativo del Programa de Desarrollo y Desempeño (PDD)

Requisitos excluyentes:

Graduado/a o estudiante avanzado/a de Recursos Humanos o Psicología

Experiencia comprobable de 5 años o más

Experiencia realizando entrevistas por competencias y gestionando procesos de selección de punta a punta

Manejo avanzado de herramientas informáticas Office

Otra información relevante: modalidad híbrida, full-time, nivel senior/semi-senior, 1 vacante, postulación rápida. Beneficios: medicina prepaga, almuerzos, día de cumpleaños, flexibilidad horaria, licencias especiales por paternidad/adopción y duelo de mascotas.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

5- Analista Jr. Generalista RRHH

Empresa: empresa nacional de retail

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

Administración de personal (altas, legajos, novedades, fichadas, ausentismo y documentación laboral)

Gestión de uniformes y Elementos de Protección Personal (EPP)

Participación en proyectos de mejora continua, digitalización y optimización de procesos

Procesos de selección de personal operativo

Seguimiento de medidas disciplinarias

Soporte permanente a Gerentes y Encargados

Requisitos excluyentes:

Experiencia mínima de 2 años en posiciones de RRHH Generalista o Administración de Personal

Dominio intermedio de Excel y Outlook

Excelente orientación al cliente interno y externo

Estudiantes avanzados o graduados de Recursos Humanos, Relaciones Laborales o carreras afines

Otra información relevante: presencial, lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de ZonaJobs.

6- Ayudante de Cocina (Comidas Rápidas)

Empresa: Betos Lomito

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

Apoyar al equipo de cocina en las tareas diarias

Asistir en la organización y limpieza de la cocina y áreas de trabajo

Colaborar en la preparación de alimentos siguiendo estándares de calidad y seguridad

Cumplir con las normativas de manipulación de alimentos

Mantener la higiene y el orden de utensilios y equipos

Ayudante de cocina en Betos Lomito. Foto: Unsplash

Requisitos excluyentes:

Experiencia previa en puestos similares, preferentemente en comidas rápidas

Capacidad para trabajar bajo presión y en un entorno dinámico

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos

Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel semi senior, 1 vacante. Remuneración informada por la fuente: “de $1 a $450.000 por mes” (se transcribe tal cual figura en el aviso).

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

7- Gerente de Repuestos

Empresa: Automotores Haedo S.A. (concesionario oficial Mercedes Benz)

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

Compra de repuestos y contacto con la marca; negociación permanente con proveedores

Controlar y gestionar inventarios, obsoletos e inventarios “sanos”

Diseñar procesos de mejora continua y reportar al Gerente de Postventa

Gerenciar al equipo de ventas de mostrador, asesores de piezas de almacén y chofer

Gestionar ventas, apertura de cuentas, nuevos negocios y verificación de cuentas corrientes

Requisitos excluyentes:

Experiencia previa en puestos similares, preferentemente en la industria automotriz

Conducción de equipos de trabajo y capacidad de liderazgo

Perfil comercial, capacidad de análisis y manejo de conflictos

Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, Gerencia/Alta Gerencia/Dirección, 1 vacante. Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Postulación rápida.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

8- Jefe/a de administración y finanzas

Empresa: Empresa de servicios

Lugar de trabajo: Haedo

Tareas:

Elaborar información financiera y administrativa para Gerencia General

Gestionar flujo de fondos

Liderar y coordinar los equipos de Finanzas, Administración y Contabilidad

Participar en la planificación presupuestaria y análisis de indicadores

Supervisar cierres contables, obligaciones impositivas y reportes de gestión

Requisitos excluyentes:

Graduado/a de Contador Público, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines

Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares

Experiencia liderando equipos de trabajo

Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel Jefe/Supervisor/Responsable, 1 vacante. Beneficio: día de cumpleaños libre.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

9- Representante Técnico Comercial (Sector Eléctrico)

Empresa: Electricidad Don Bosco

Lugar de trabajo: Haedo

Tareas:

Asesoramiento técnico y comercialización de soluciones eléctricas integrales

Elaboración de presupuestos, seguimiento de cotizaciones y cierre de operaciones comerciales

Gestión y desarrollo de cartera de clientes (instaladores, estudios de arquitectura, constructoras e industrias)

Requisitos excluyentes:

Experiencia mínima de 2 años en ventas del sector de materiales eléctricos o distribuidores

Formación secundaria completa, preferentemente técnica (Electromecánica/Eléctrica)

Otra información relevante: presencial, full-time indeterminado, nivel semi senior, 1 vacante. Remuneración informada: de $1.500.000 a $5.555.555 por mes.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.

10- Vendedor de Stand (Plaza Oeste o Unicenter)

Empresa: Improm (productos promocionales y regalos empresariales)

Lugar de trabajo: Morón

Tareas:

Brindar atención y asesoramiento personalizado a los clientes

Comunicar promociones vigentes

Controlar el inventario y recibir mercadería

Gestionar cobros, manejo de caja y procesos de facturación

Trabajar para alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos

Requisitos excluyentes:

Educación secundaria completa

experiencia mínima de 2 años en ventas y atención al cliente, preferentemente en retail

Otra información relevante: presencial, part-time, indeterminado, nivel junior, 6 vacantes disponibles. Disponibilidad para fines de semana y feriados, un franco semanal.

Quién gestiona la búsqueda: búsqueda directa a través de Bumeran.