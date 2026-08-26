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Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Un estudio de la consultora MIDE refleja que casi seis de cada diez encuestados consideran que la situación económica empeoró bajo la gestión actual. Además, el deterioro en los ingresos impacta de lleno en el bolsillo y posiciona a la oposición por encima del oficialismo pensando en las elecciones de 2027

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Aguinaldo, dinero, billete, plata, sueldo. Foto NA
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Un nuevo estudio nacional de la Consultora MIDE realizado entre el 11 y el 20 de agosto sobre reflejó un escenario de creciente descontento social, dificultades económicas severas y un clima de opinión desfavorable para la gestión del presidente Javier Milei. El relevamiento se llevó a cabo sobre 1946 casos en todo el país

Emociones y clima social

El estado de ánimo prevalente en la sociedad argentina está signado por la negatividad. Un 21% de los encuestados manifiesta sentir incertidumbre, un 20% angustia/tristeza y un 19% bronca/enojo. Por el contrario, solo el 17% expresa esperanza y un 13% confianza.

Respecto a la percepción general del momento que atraviesa la Argentina, el 55% sostiene que se encuentra en una crisis profunda, mientras que un 25% la califica como una situación difícil pero que va a mejorar y apenas un 18% cree que está en un proceso de mejora.

Preocupaciones, economía y endeudamiento

El deterioro económico encabeza la agenda de preocupaciones ciudadanas. Las principales problemáticas a nivel país son:

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  • Los bajos salarios: 24%
  • La desocupación / Desempleo: 24%
  • La corrupción: 10%
  • La inseguridad, el Gobierno y la pobreza: 7% cada uno
  • La inflación: 5%

En cuanto al impacto personal del ajuste, el 58% de los consultados afirma estar peor desde que asumió Milei, frente a un 24% que dice estar igual y un 18% que asegura estar mejor.

La crisis golpea de lleno el bolsillo: un 28% afirma que no llega a fin de mes y un 23% sostiene que tiene muchas dificultades para llegar. Para afrontar los gastos diarios, el 53% tuvo que recurrir al endeudamiento en los últimos tres meses. Entre quienes se endeudaron, el destino principal de esos Fondos fue la compra de alimentos (39%) y el pago de servicios básicos como luz, gas y teléfono (18%). Ante este panorama, el 67% opina que el Gobierno debería tomar medidas para ayudar a las familias con moras.

Evaluación de la gestión y figura presidencial

La imagen del presidente Javier Milei registra un 59% de negativa frente a un 38% de positiva (un diferencial de -21 puntos). Al evaluar la gestión global del Gobierno Nacional, el 58% la desaprueba (43% “muy mala” y 15% “mala”), mientras que el 38% la aprueba. Asimismo, el 63% considera que el país va en la dirección equivocada.

En relación con el desempeño y capacidad técnica de Milei, el 58% considera que no sabe cómo resolver los problemas del país. En tanto, un 55% opinó que el mandatario no merece un segundo mandato.

Escenario político y proyecciones electorales 2027

A tres años de los próximos comicios presidenciales, la fragmentación y la búsqueda de alternativas marcan el tablero político:

  • Liderazgo de la oposición: un 34% sostiene que la oposición no tiene un líder definido. Entre las figuras mencionadas, Axel Kicillof se posiciona como el principal referente opositor con el 29%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con el 18%.
  • Preferencia de rumbo: el 59% de los argentinos prefiere que en 2027 gane un candidato que incentive el consumo, frente a un 30% que desea que continúe el rumbo económico de Milei.
  • Intención de voto por candidato: ante la pregunta sobre a quién votaría si las elecciones fueran hoy, el listado lo encabeza Javier Milei (28%), seguido de cerca por Axel Kicillof (22%), Myriam Bregman (7%), Sergio Massa (6%) y Victoria Villarruel (5%). Un 15% permanece indeciso.
  • Intención de voto por espacio / bloques: si se mide el voto general por bloques políticos, el 41% votaría a un candidato de la oposición, mientras que el 29% elegiría al oficialismo.
Economía argentinaEncuesta
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