Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Aguinaldo, dinero, billete, plata, sueldo. Foto NA

Un nuevo estudio nacional de la Consultora MIDE realizado entre el 11 y el 20 de agosto sobre reflejó un escenario de creciente descontento social, dificultades económicas severas y un clima de opinión desfavorable para la gestión del presidente Javier Milei. El relevamiento se llevó a cabo sobre 1946 casos en todo el país

Emociones y clima social

El estado de ánimo prevalente en la sociedad argentina está signado por la negatividad. Un 21% de los encuestados manifiesta sentir incertidumbre, un 20% angustia/tristeza y un 19% bronca/enojo. Por el contrario, solo el 17% expresa esperanza y un 13% confianza.

Respecto a la percepción general del momento que atraviesa la Argentina, el 55% sostiene que se encuentra en una crisis profunda, mientras que un 25% la califica como una situación difícil pero que va a mejorar y apenas un 18% cree que está en un proceso de mejora.

Preocupaciones, economía y endeudamiento

El deterioro económico encabeza la agenda de preocupaciones ciudadanas. Las principales problemáticas a nivel país son:

Los bajos salarios: 24%

La desocupación / Desempleo: 24%

La corrupción: 10%

La inseguridad, el Gobierno y la pobreza: 7% cada uno

La inflación: 5%

En cuanto al impacto personal del ajuste, el 58% de los consultados afirma estar peor desde que asumió Milei, frente a un 24% que dice estar igual y un 18% que asegura estar mejor.

La crisis golpea de lleno el bolsillo: un 28% afirma que no llega a fin de mes y un 23% sostiene que tiene muchas dificultades para llegar. Para afrontar los gastos diarios, el 53% tuvo que recurrir al endeudamiento en los últimos tres meses. Entre quienes se endeudaron, el destino principal de esos Fondos fue la compra de alimentos (39%) y el pago de servicios básicos como luz, gas y teléfono (18%). Ante este panorama, el 67% opina que el Gobierno debería tomar medidas para ayudar a las familias con moras.

Evaluación de la gestión y figura presidencial

La imagen del presidente Javier Milei registra un 59% de negativa frente a un 38% de positiva (un diferencial de -21 puntos). Al evaluar la gestión global del Gobierno Nacional, el 58% la desaprueba (43% “muy mala” y 15% “mala”), mientras que el 38% la aprueba. Asimismo, el 63% considera que el país va en la dirección equivocada.

En relación con el desempeño y capacidad técnica de Milei, el 58% considera que no sabe cómo resolver los problemas del país. En tanto, un 55% opinó que el mandatario no merece un segundo mandato.

Escenario político y proyecciones electorales 2027

A tres años de los próximos comicios presidenciales, la fragmentación y la búsqueda de alternativas marcan el tablero político: