comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Virgo para el 16 de septiembre de 2026

Las influencias astrales para Virgo durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Virgo está regido por Mercurio. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Zafiro. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 16 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Virgo en el amor hoy

Atrapado por tus afectos. Momento adecuado para romper con las dependencias y hallar a alguien que revolucione tu vida.

Salud y energía de Virgo este día 16 de septiembre de 2026

En las buenas y en las malas, siempre cuida a quienes te acompañan. No te fíes de mansos corderos, pero tampoco creas que todos son lobos.

Horóscopo laboral de Virgo para hoy

Etapa especialmente propicia para actividades que exijan una gran concentración. Beneficios económicos en puerta.

¿Cuáles son las fechas de Virgo?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Virgo?

Virgo pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Virgo?

Virgo es más compatible con Tauro, Capricornio, Cáncer. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Virgo?

El número de la suerte de Virgo es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Virgo?

Virgo es un signo analítico, perfeccionista y trabajador.

Virgohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Escorpio:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026

    Escorpio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026

  2. Horóscopo de hoy Leo:las predicciones para este 16 de septiembre de 2026

    Horóscopo de hoy Leo: las predicciones para este 16 de septiembre de 2026

  3. Horóscopo diario:las revelaciones para Géminis este 16 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Géminis este 16 de septiembre de 2026

  4. Piscis:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026

    Piscis: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026

  5. Horóscopo diario:las revelaciones para Aries este 16 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Aries este 16 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Los abogados de Cristina Kirchner aseguraron que encontraron una prueba clave que podría beneficiarla en la causa Vialidad

Economía

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Polémica en la privatización de AySA: los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Las pymes ya no podrán evitar el impuesto al cheque con este mecanismo:de qué se trata la medida del Gobierno

Internacionales

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados:quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados: quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026:vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos

Buscan voluntarios para participar en proyectos ambientales en Argentina, Chile y Perú:incluyen hospedaje y beneficios varios