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Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo: ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

La organización ofrece flexibilidad horaria para distribuir los turnos de trabajo, siempre que se cumplan las tareas asignadas. Las responsabilidades del voluntario estarán vinculadas al funcionamiento diario del hostel y la asistencia de los huéspedes.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo.
Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo. Foto: Unsplash
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Barcelona se mantiene como uno de los destinos más elegidos por quienes desean conocer España y disfrutar de una ciudad que combina arquitectura, gastronomía, playas y una intensa vida cultural. Desde el Barrio Gótico hasta las emblemáticas obras de Antoni Gaudí, la capital catalana recibe cada año a miles de viajeros que buscan vivir una experiencia internacional.

Sin embargo, el alto costo de los alquileres y del alojamiento temporal puede convertirse en un obstáculo para quienes desean permanecer más tiempo en la ciudad. En este contexto, una oportunidad publicada en Worldpackers propone una alternativa atractiva: alojamiento y comidas incluidas a cambio de colaborar algunas horas por semana en un hostel.

En qué consiste la propuesta de voluntariado en un hostel de Barcelona

La convocatoria está dirigida a personas responsables, dinámicas y con predisposición para trabajar en contacto permanente con viajeros de distintas partes del mundo. A cambio de 20 horas semanales de colaboración, el participante podrá acceder a alojamiento y alimentación durante toda su estadía.

La propuesta cubre uno de los gastos más importantes para quienes desean vivir una temporada en Barcelona. Foto: Unsplash

Además, la organización ofrece flexibilidad horaria para distribuir los turnos de trabajo, siempre que se cumplan las tareas asignadas por el establecimiento.

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Cuáles son los beneficios: alojamiento, tres comidas diarias y día libre

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es que cubre algunos de los gastos más importantes para quienes desean vivir una temporada en Barcelona. Entre los beneficios incluidos se encuentran:

  • Alojamiento dentro del hostel
  • Cama en habitación compartida con otros miembros del equipo
  • Desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía
  • Espacios y herramientas para preparar comidas dentro del establecimiento
  • Flexibilidad para organizar los horarios de trabajo
  • Un día libre por semana

De esta manera, los voluntarios pueden reducir considerablemente sus gastos cotidianos mientras conocen la ciudad y desarrollan una experiencia de intercambio cultural.

Tareas a realizar: limpieza, recepción y atención al huésped

Las responsabilidades del voluntario estarán vinculadas al funcionamiento diario del hostel y la asistencia de los huéspedes. Las principales tareas son:

  • Atención al huésped: responder consultas, brindar información y ayudar a resolver las necesidades de los visitantes
  • Limpieza y tareas domésticas: hacer camas y colaborar con el orden y mantenimiento general del alojamiento
  • Recepción: asistir durante los procesos de check-in y check-out
Las responsabilidades del voluntario estarán vinculadas al funcionamiento diario del hostel en Barcelona. Foto: Unsplash

Además, el hostel proporciona un teléfono para atender consultas o requerimientos de los huéspedes incluso cuando el voluntario se encuentre fuera del establecimiento.

Requisitos indispensables para postularse a la búsqueda en España

La convocatoria establece una serie de condiciones obligatorias para participar del programa de voluntariado:

  • Tener más de 24 años
  • Mostrar predisposición para trabajar en contacto con huéspedes internacionales
  • Presentar una postulación individual, ya que no se aceptan parejas ni dúos
  • Ser una persona responsable y comprometida

Dominio de idiomas exigido: español e inglés intermedio

Debido al perfil internacional de los huéspedes que recibe el hostel, el manejo de idiomas es uno de los requisitos clave de la búsqueda. Los postulantes deberán acreditar:

  • Nivel intermedio de español
  • Nivel intermedio de inglés

Estas competencias permitirán desenvolverse tanto en la recepción como en la atención cotidiana de viajeros provenientes de distintos países.

El manejo de idiomas es uno de los requisitos clave de la búsqueda de voluntarios para el hostel de Barcelona. Foto: Unsplash

Guía para aplicar al voluntariado a través de Worldpackers

Las personas interesadas en participar deberán postularse a través de la plataforma Worldpackers, donde se encuentra publicada la vacante y se detallan las condiciones del intercambio.

La propuesta cuenta con una valoración de 5 sobre 5 puntos basada en diez reseñas de viajeros que participaron previamente en la experiencia.

No obstante, es importante tener en cuenta que algunos gastos no están cubiertos por el programa. Los seleccionados deberán afrontar por cuenta propia los costos de vuelos, seguro de viaje, transporte local y los trámites migratorios o de visa que pudieran corresponder.

Aun así, para quienes buscan una forma de vivir en Barcelona sin asumir los elevados costos de alojamiento y alimentación, esta modalidad de voluntariado aparece como una alternativa cada vez más popular. A cambio de 20 horas semanales de colaboración, los participantes pueden acceder a hospedaje, desayuno, almuerzo y cena mientras conocen una de las ciudades más visitadas de Europa.

VoluntariadoVoluntariosBarcelona
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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