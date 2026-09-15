Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Aumentaron las cifras de cierre de empresas. Foto: NA

Un reciente informe publicado por la cadena pública alemana Deutsche Welle (DW) encendió las alarmas sobre el estado crítico de la matriz productiva en Argentina. Durante los primeros cuatro meses de 2026, más de 1.000 fábricas cerraron de forma definitiva, consolidando una tendencia recesiva que golpea con extrema dureza al sector manufacturero.

El documento del medio europeo pone en perspectiva internacional un escenario que las cámaras empresariales locales vienen advirtiendo hace meses: desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el tejido empresarial del país sufrió la desaparición de aproximadamente 31.000 empresas de diversos rubros y escalas.

El impacto más crudo de este declive se refleja en la calle y en el mercado laboral. En el último año, se destruyeron cerca de 53.000 puestos de trabajo directos dentro del sector industrial. Estos no son simplemente números abstractos en un balance; representan empleos formales, calificados y con salarios habitualmente por encima del promedio.

Argentina pierde 33 empresas por día



En lo que va del Gobierno de Javier Milei, la cantidad de empresas en Argentina se redujo en unas 31.000, principalmente en los sectores comercial, de transporte, inmobiliario e industrial. Aunque surgieron nuevas firmas en servicios… pic.twitter.com/HQM8tAFkN0 — DW Español (@dw_espanol) September 11, 2026

Su desaparición no solo quiebra la economía de miles de familias, sino que también genera un efecto dominó que paraliza la actividad comercial en los barrios y municipios del conurbano y el interior del país que dependen de estas plantas.

Según DW, esta sangría laboral coincide con un desplome del 12% en la producción manufacturera en comparación con los registros de 2024. Hoy, el paisaje en gran parte de los parques industriales se caracteriza por el silencio de las maquinarias: a nivel general, la industria nacional opera con más del 40% de su capacidad instalada ociosa.

Sin embargo, el panorama es aún más desolador si se observa con una lupa sectorial. La industria textil, históricamente intensiva en mano de obra y altamente dependiente de la demanda interna, lidera las estadísticas del colapso con un nivel de capacidad ociosa que supera el 70%. Esto significa que, en promedio, siete de cada diez máquinas en las hilanderías y talleres de confección se encuentran apagadas.

Aumenta la cantidad de empresas cerradas en Argentina. Foto: Captura DW

Los especialistas y representantes del sector coinciden en que las pymes se enfrentan a una “tormenta perfecta”, impulsada por tres factores macroeconómicos que asfixian la operatividad diaria.

En primer lugar, la severa caída del consumo interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En segundo lugar, el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos tras la quita de subsidios, lo que multiplicó exponencialmente los costos fijos. Finalmente, la apreciación del peso frente al dólar generó una pinza letal: encarece la producción nacional frente al mundo para exportar y, en simultáneo, abarata la entrada de bienes importados, desplazando a la manufactura local de las góndolas.

Este complejo escenario vuelve a colocar en el centro de la discusión pública la sostenibilidad del actual modelo. Mientras el Gobierno sostiene la prioridad del ajuste fiscal como ancla para la estabilización financiera, los indicadores de la economía real exhiben un costo estructural profundo. La pregunta que recorre ahora las cámaras industriales es cuántas fábricas más cuentan con el margen financiero para resistir antes de que el país enfrente un proceso de desindustrialización difícil de revertir.