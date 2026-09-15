Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026: vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026: vuelos, alojamiento y presupuesto. Foto: Wikipedia

Viajar a las Islas Malvinas sigue siendo una experiencia poco habitual para los argentinos. La combinación de escasas conexiones aéreas, costos elevados y requisitos de ingreso específicos convierte al archipiélago del Atlántico Sur en un destino tan singular como costoso, reservado principalmente para viajeros que planifican con anticipación y disponen de un presupuesto considerable.

Cómo llegar a las Islas Malvinas: las pocas opciones disponibles para los argentinos

A diferencia de otros destinos turísticos de Sudamérica, llegar a las Malvinas no es una tarea sencilla. El principal punto de acceso al territorio es el aeropuerto de Mount Pleasant (MPN), al que llega un vuelo regular operado por LATAM que une Santiago de Chile con las islas, realizando una escala en Punta Arenas.

El principal punto de acceso a las Islas Malvinas es el aeropuerto de Mount Pleasant (MPN). Foto: Wikipedia

El servicio funciona una vez por semana, los sábados, y algunas frecuencias incluyen además una parada en Río Gallegos, lo que permite conectar directamente desde territorio continental argentino. Debido a la limitada cantidad de vuelos y la baja frecuencia de operaciones, la planificación anticipada resulta clave para conseguir disponibilidad y optimizar costos.

El costo real del viaje: cuánto dinero hay que gastar para visitar las Islas Malvinas

El traslado representa el mayor desafío económico. Debido a la escasa oferta de vuelos comerciales y la limitada competencia en la ruta, los pasajes suelen ubicarse muy por encima de los valores habituales de otros destinos turísticos de la región.

Como referencia, un boleto de ida y vuelta entre Punta Arenas y las Islas Malvinas ronda los $500.000. A esa cifra hay que sumarle el costo de llegar previamente hasta Chile o Río Gallegos, dependiendo del itinerario elegido.

Los pasajes suelen ubicarse muy por encima de los valores habituales de otros destinos turísticos de la región. Foto: Unsplash

Además, desde enero de 2026 está vigente un impuesto de embarque de 40 euros ($69.546) para quienes abandonan el archipiélago, un gasto adicional que debe contemplarse dentro del presupuesto.

Dormir y comer en las Islas Malvinas: por qué una semana puede superar ampliamente los 1.000 dólares

La infraestructura turística de las islas es reducida en comparación con otros destinos internacionales. La mayor parte de la oferta hotelera se concentra en Stanley, conocida en Argentina como Puerto Argentino, donde funcionan hoteles, hosterías y establecimientos orientados a recibir visitantes.

Los valores de alojamiento reflejan la condición remota del territorio. Los precios parten de unos 150 dólares por noche ($225.975) y pueden aumentar significativamente según la categoría del establecimiento, la temporada y los servicios incluidos.

La mayor parte de la oferta hotelera se concentra en Stanley, conocida en Argentina como Puerto Argentino. Foto: Wikipedia

Con esos costos, una estadía de siete días tiene un piso cercano a los 1.050 dólares ($1.581.825) únicamente en hospedaje. A ello deben sumarse comidas, excursiones, transporte y otros gastos diarios.

La gastronomía también impacta de manera directa en el presupuesto. Gran parte de los productos consumidos en las islas debe ser transportada desde el exterior, lo que encarece los precios de restaurantes, comercios y cafeterías.

Qué requisitos exigen para ingresar a las Islas Malvinas

Más allá de las cuestiones económicas, los visitantes deben cumplir con una serie de condiciones de ingreso establecidas por las autoridades locales. Según la información oficial británica, no se requiere visa para realizar visitas turísticas y, en términos generales, se autoriza una permanencia de hasta un mes.

Los visitantes deben cumplir con una serie de condiciones de ingreso establecidas por las autoridades locales. Foto: Wikipedia

Sin embargo, es obligatorio presentar un documento de viaje válido durante toda la estadía, acreditar alojamiento previamente reservado y demostrar solvencia económica para afrontar los gastos del viaje. Asimismo, los viajeros deben contar con un pasaje de regreso o documentación que certifique los medios para abandonar las islas una vez finalizada su visita.

Uno de los requisitos más importantes es la contratación de un seguro médico con cobertura para evacuación aeromédica. El monto mínimo exigido es de 2 millones de dólares, una medida vinculada al aislamiento geográfico del archipiélago y a la eventual necesidad de trasladar pacientes hacia centros de salud de Sudamérica.

Con abundante fauna, paisajes únicos y una ubicación estratégica en el Atlántico Sur, el archipiélago representa una experiencia distinta para quienes buscan destinos remotos. Sin embargo, el alto costo del traslado, la limitada infraestructura y las exigencias logísticas hacen que visitar las islas requiera una inversión considerablemente superior a la de unas vacaciones tradicionales en la región.