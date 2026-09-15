El Gobierno vuelve a convocar a su mesa política en busca de avanzar con tres proyectos clave en el Congreso

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Con el objetivo de ordenar la estrategia libertaria en el Congreso, la mesa política del oficialismo vuelve a verse las caras este martes a partir de las 13 horas. La agenda se concentrará en tres ejes prioritarios: el envío del Presupuesto 2027, las modificaciones al sistema electoral y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional orientado a las Islas Malvinas.

Hoja de ruta

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo posee la confianza suficiente y necesaria para avanzar con la ley de leyes y con el texto que tiene al archipiélago nacional en su base. Pero los cambios en el sistema de juego en materia electoral todavía no cuentan con el respaldo de los bloques aliados, como el PRO y un grupo de radicales. Por ello se espera que en este cónclave del martes la mesa defina qué hoja de ruta tomar para avanzar con la iniciativa.

Casa Rosada. Foto: REUTERS

Sobre el proyecto acerca de Malvinas, la gestión libertaria confirmó que lo remitirá a la Cámara de Diputados.

Se trata de una iniciativa que, entre otros puntos, endurece las sanciones para la pesca ilegal y la explotación no autorizada de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Para la instancia del debate en comisiones, el Ejecutivo definió postergar la presencia de funcionarios hasta tanto se consolide el esquema de acuerdos y la estrategia legislativa a seguir.

El presidente encabezó un nuevo encuentro en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

El impulso de esta agenda se da en un contexto internacional marcado por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una eventual mediación y por la decisión de Milei de suspender su viaje a Londres previo a su disertación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde mantendría una reunión bilateral con el mandatario estadounidense.

Este martes tendrá otro hecho relevante: el Ejecutivo enviará a la Cámara baja el Presupuesto 2027. Según trascendió, será presentado por el equipo económico, con el secretario de Hacienda Carlos Guberman en primer plano, pero sin la presencia del presidente Javier Milei ni del ministro de Economía, Luis Caputo, como ocurrió en anteriores oportunidades. Aunque los detalles todavía se mantienen en reserva, los objetivos planteados pasan por consolidar el superávit fiscal y mantener la prioridad de las partidas destinadas a la acción social.