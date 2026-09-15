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El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados: quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

El operativo se llevó a cabo en Venezuela. Conocé en la nota los detalles de la última detención.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Aníbal Alexander Canelón Aguirre, capturado por el FBI.
Aníbal Alexander Canelón Aguirre, capturado por el FBI. Foto: FBI
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Kash Patel, director del FBI, anunció la captura en Venezuela del último de los diez fugitivos más buscados por la agencia, con lo que aseguró haber detenido a todos los integrantes de esa lista.

“Este fin de semana capturamos en Venezuela a un delincuente que estaba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo”, dijo el funcionario estadounidense durante una conferencia ante el Comité Judicial del Senado.

Kash Patel, director del FBI.
Kash Patel, director del FBI. Foto: REUTERS

El detenido es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano que fue incorporado en marzo a la lista de los diez más buscados y al que la agencia considera su primer “fugitivo cibernético”.

El FBI acusa a Canelón Aguirre de liderar una conspiración internacional en la que habría desplegado grupos en Estados Unidos para robar millones de dólares de instituciones financieras mediante ataques a cajeros automáticos.

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Según el FBI, Canelón Aguirre está acusado de conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario y daños intencionados a sistemas informáticos, blanqueo de capitales y suministro de apoyo material a terroristas.

Kash Patel, director del FBI.
Kash Patel, director del FBI. Foto: REUTERS

La agencia sostiene que el dinero obtenido mediante el llamado “ATM jackpotting”, que utiliza programas maliciosos para forzar la retirada de efectivo de los cajeros, terminaba en una red de lavado vinculada al Tren de Aragua.

El anuncio de la captura, por parte de Patel, se produjo después de que el presidente del comité, Chuck Grassley, mencionara inicialmente nueve capturas y el director lo corrigiera para señalar que ya eran diez.

FBIPrófugoVenezuela
Matias Greisert
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