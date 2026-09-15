Buscan voluntarios para participar en proyectos ambientales en Argentina, Chile y Perú: incluyen hospedaje y beneficios varios

Voluntariados ambientales en Sudamérica: alternativas en Argentina, Chile y Perú Foto: Worldpackers

Los voluntariados ambientales ganan terreno entre quienes buscan una forma de viajar más consciente, combinando el descubrimiento de nuevos destinos con la participación en proyectos de impacto positivo a cambio de estadía, comida y experiencias. En Sudamérica, la riqueza natural de países como Argentina, Chile, Perú y Colombia impulsa iniciativas centradas en la conservación, la sostenibilidad y la educación ambiental.

Estas alternativas permiten conocer algunos de los paisajes más emblemáticos de la región desde una perspectiva diferente, participando activamente en iniciativas que promueven un turismo responsable y un vínculo más cercano con las comunidades locales. A través de Worldpackers, viajeros de distintas partes del mundo pueden integrarse a propuestas que van desde proyectos agroecológicos y reservas naturales hasta emprendimientos enfocados en prácticas sustentables.

Voluntariado en Iberá Foto: Worldpackers

Voluntariados en Chile: construcción o auxiliar de hotel

Construcción en Valparaíso

El voluntariado en Valparaíso, Chile, se desarrolla dentro de un hostel que busca viajeros que estén dispuestos a realizar el turno nocturno con tan solo 28 horas semanales de trabajo. Las actividades incluyen recepción de huéspedes, limpieza, organización de espacios comunes y apoyo en los procesos de check-in y check-out, dando una gran contribución al funcionamiento diario de esta residencia con enfoque comunitario.

El voluntariado en Valparaíso, Chile, se desarrolla dentro de un hostel que busca viajeros que estén dispuestos a realizar el turno nocturno con tan solo 28 horas semanales de trabajo. Foto: Worldpackers

Más allá de las tareas operativas, la propuesta invita a los voluntarios a realizar actividades que enriquezcan la experiencia de los huéspedes como caminatas guiadas, eventos culturales, talleres de arte, música, pintura o proyectos de jardinería y decoración. Ofrece además tours y cursos de idiomas gratuitos a sus voluntarios. Con alojamiento en habitación privada y dos días libres por semana, es una opción atractiva para quienes desean conocer la esencia de Valparaíso mientras forman parte de una comunidad internacional.

Recepcionista en un hotel de la capital

Un hotel de lujo en Santiago de Chile ofrece alojamiento, desayuno, almuerzo y cena, libre uso de la cocina y la lavandería así como múltiples descuentos en restaurantes, bares, fiestas, tragos y tours. A cambio de ello requieren 25 horas de trabajo semanales con ayuda en materia de cocina, limpieza, tareas domésticas y recepción.

Un hotel de lujo en Santiago de Chile ofrece alojamiento, desayuno, almuerzo y cena, libre uso de la cocina y la lavandería así como múltiples descuentos en restaurantes, bares, fiestas, tragos y tours. Foto: Worldpackers

Centro holístico en Yumbel

En Yumbel, Chile, este voluntariado invita a participar en la construcción de un centro terapéutico orientado al bienestar, la sostenibilidad y el desarrollo personal. Los viajeros colaboran en tareas de bioconstrucción en madera, jardinería, mantenimiento de espacios y actividades de granja ecológica, formando parte activa de un proyecto que busca crear un entorno dedicado a la sanación y la conexión con la naturaleza.

Yumbel, Chile, para Worldpackers Foto: -

Con una dedicación de unas 25 horas semanales, la experiencia combina trabajo práctico, aprendizaje y vida comunitaria. A cambio de la colaboración, los voluntarios reciben alojamiento, desayuno y almuerzo, además de acceso a terapias holísticas y espacios de intercambio con personas de distintas partes del mundo.

Voluntariados en Perú: paseo de mascotas y contacto con la naturaleza

Pasear perro en Lobitos, Perú

Un ecoalojamiento en Lobitos, Perú, ofrece alojamiento en habitación compartida, acceso a cocina equipada, clases y uso de tablas de surf, además de la posibilidad de disfrutar de un entorno natural junto al mar. A cambio, solicita alrededor de tres horas de colaboración por día brindando apoyo en rutinas de entrenamiento funcional y calistenia, además de pasear a la mascota del anfitrión. La experiencia está orientada a quienes buscan un estilo de vida tranquilo, contacto con la naturaleza y tiempo para disfrutar de una de las zonas de surf más reconocidas de la costa peruana.

Un ecoalojamiento en Lobitos, Perú, ofrece alojamiento en habitación compartida, acceso a cocina equipada, clases y uso de tablas de surf, además de la posibilidad de disfrutar de un entorno natural junto al mar. Foto: Worldpackers

Ayudante de cocina en Urubamba

Un hostel en Urubamba, Perú, ofrece alojamiento en habitación compartida, desayuno, almuerzo y cena, además de descuentos en tours, bebidas y otros alojamientos, junto con el uso gratuito de bicicletas. A cambio, solicita 25 horas de trabajo semanales colaborando en la cocina de su hostel y pizzería, realizando tareas de preparación de ingredientes, organización de insumos, apoyo en la elaboración de comidas y almacenamiento de alimentos. La experiencia es ideal para quienes desean adquirir práctica en gastronomía mientras exploran el Valle Sagrado de los Incas.

Un hostel en Urubamba, Perú, ofrece alojamiento en habitación compartida, desayuno, almuerzo y cena, además de descuentos en tours, bebidas y otros alojamientos, junto con el uso gratuito de bicicletas. A cambio, solicita 25 horas de trabajo semanales colaborando en la cocina de su hostel y pizzería. Foto: Worldpackers

Cultivo de cacao en Perú

Una granja agroecológica en La Convención, Perú, ofrece alojamiento compartido, desayuno, almuerzo y cena, acceso a lavandería, excursiones, tours y diversas actividades en contacto con la naturaleza. A cambio, solicita 30 horas de trabajo semanales colaborando en el cultivo orgánico de cacao chuncho, café y frutas, además de participar en tareas de siembra, cosecha, fermentación, secado y elaboración de chocolate. La experiencia está pensada para quienes desean aprender sobre producción agroecológica y vida rural en un entorno natural, aunque requiere un aporte adicional único de US$100 destinado a cubrir alimentación, servicios y actividades del proyecto.

El cultivo de cacao en Perú requiere un aporte adicional único de US$100 destinado a cubrir alimentación, servicios y actividades del proyecto. Foto: Worldpackers

Voluntariados en Argentina: desde la Patagonia hasta Lomas de Zamora

Conservación ambiental en Colalao del Valle

Ubicado en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Tucumán, este voluntariado invita a sumarse a una propuesta que combina conservación ambiental, patrimonio cultural y vida comunitaria. La experiencia se desarrolla en una particular casa museo, una antigua bodega y una granja agroecológica donde los viajeros colaboran en tareas de jardinería, cultivo, construcción sustentable y proyectos regenerativos orientados al cuidado del entorno.

Ubicado en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Tucumán, este voluntariado invita a sumarse a una propuesta que combina conservación ambiental, patrimonio cultural y vida comunitaria. Foto: Worldpackers

Con una dedicación de alrededor de tres horas diarias, los voluntarios tienen la oportunidad de aprender sobre agroecología y permacultura mientras se conectan con la naturaleza y las tradiciones del norte argentino. La experiencia incluye el alojamiento, excursiones, clases de yoga e idiomas.

Disfrute en Iberá

A pocos kilómetros de los Esteros del Iberá en Caá Catí, Corrientes, este voluntariado permite incursionar en la vida sustentable a través de un proyecto de permacultura y bioconstrucción. Los participantes de este proyecto realizan tareas de huerta, mantenimiento del espacio, cuidado de animales y actividades vinculadas a la agroecología.

Dentro de una de las regiones con mayor biodiversidad de la Argentina como lo son los Esteros del Iberá, los voluntarios pueden incursionar en su conocimiento sobre conservación ambiental, agricultura, observación de la naturaleza y técnicas de permacultura.

A pocos kilómetros de los Esteros del Iberá en Caá Catí, Corrientes, este voluntariado permite incursionar en la vida sustentable a través de un proyecto de permacultura y bioconstrucción. Foto: Worldpackers

Además, un punto clave es que incluye tan solo tareas de cuatro horas diarias con el resto del día libre y dos días libres por semana. Combina así un aprendizaje práctico, contacto directo con el ecosistema del Iberá y una auténtica conexión con la cultura local.

Pintura en Lomas de Zamora

Lomas de Zamora es un destino sorprendentemente elegido por los turistas en el top 3 de la plataforma cuando se habla de Argentina. Este intercambio presenta propuestas de arte urbano, pintura y jardinería. La propuesta consiste en colaborar con la creación de murales y en el mantenimiento y mejora de los espacios verdes en una casa de familia.

La propuesta consiste en colaborar con la creación de murales y en el mantenimiento y mejora de los espacios verdes en una casa de familia. Foto: Worldpackers

La dedicación necesaria es de tan solo 12 horas semanales, lo que deja un amplio tiempo para recorrer la zona o simplemente disfrutar del espacio privado en la habitación con desayuno incluido y acceso a internet, en una experiencia pensada para quienes valorizan la expresión artística y el contacto con la comunidad local argentina, por lo que tal vez es mayormente elegido por extranjeros.