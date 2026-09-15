Malvinas: cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Islas Malvinas. Foto: Reuters/Marcos Brindicci

La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. El gobierno británico difundió una guía destinada a empresas y particulares que operan o proyectan invertir en el archipiélago, especialmente en los sectores de hidrocarburos, pesca, logística y provisión de servicios.

El documento busca transmitir seguridad a las compañías que pudieran recibir advertencias, intimaciones o sanciones de las autoridades argentinas por participar en actividades económicas sin autorización de Buenos Aires.

La medida representa mucho más que una orientación administrativa. Se trata de una respuesta política y jurídica al avance de la estrategia argentina contra las firmas relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas y en los espacios marítimos circundantes.

Qué establece la guía británica sobre las Islas Malvinas

El material sostiene que el Reino Unido respaldará las actividades económicas que considere legítimas dentro del archipiélago. La protección alcanzaría tanto a las compañías instaladas en las islas como a sus inversores, proveedores y socios internacionales.

Plataforma de petróleo cerca de las Islas Malvinas. Foto: EFE

Uno de los puntos centrales es el rechazo de Londres a la aplicación de las leyes argentinas sobre esas operaciones. El gobierno británico reafirma su posición sobre la soberanía y sostiene que las decisiones económicas corresponden a las autoridades establecidas en las islas.

La postura argentina es completamente diferente. Buenos Aires considera que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y reclama la reanudación de negociaciones diplomáticas para alcanzar una solución pacífica.

El objetivo de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos, está incorporado en la Constitución Nacional.

Petróleo y pesca, los recursos en el centro del conflicto

La nueva guía adquiere una especial relevancia por el interés económico que despiertan las aguas del Atlántico Sur. La exploración petrolera y el otorgamiento de licencias de pesca son dos de los principales focos de tensión entre ambos países.

Para el Reino Unido, los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus propios recursos naturales. La Argentina, en cambio, sostiene que las licencias concedidas unilateralmente por las autoridades británicas carecen de legitimidad y desconocen la disputa de soberanía.

Vista panorámica de las viviendas en las Islas Malvinas. Foto: Wikipedia

La legislación argentina establece que las compañías interesadas en explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental deben contar con autorización nacional. También contempla sanciones para las empresas que financien, participen o presten servicios a proyectos no habilitados.

Uno de los antecedentes más relevantes se produjo en 2022, cuando la Argentina inhabilitó durante 20 años a Navitas Petroleum por su participación en actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.

La pesca también ocupa un lugar estratégico. Buenos Aires cuestiona la entrega unilateral de permisos y advierte que esas actividades pueden provocar un impacto económico y ambiental sobre los recursos del Atlántico Sur.

El origen de una disputa que lleva casi dos siglos

El punto determinante del conflicto ocurrió en 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas que se encontraban allí. Desde entonces, la Argentina mantuvo su protesta diplomática y sostuvo de manera ininterrumpida su reclamo de soberanía.

El tema ingresó formalmente en la agenda internacional en 1965, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065. El documento reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.

La resolución también pidió considerar los intereses de los habitantes de las islas. Este punto continúa generando interpretaciones enfrentadas: Londres invoca el principio de autodeterminación, mientras que Buenos Aires afirma que se trata de una cuestión territorial vinculada con un proceso de descolonización.

La guerra de 1982 y la continuidad del reclamo argentino

La guerra de 1982 fue el episodio más doloroso de la controversia. El conflicto terminó el 14 de junio de ese año y dejó 649 militares argentinos muertos, además de bajas británicas y civiles isleños.

A partir de la recuperación democrática, la Argentina sostuvo que la única vía posible para resolver la cuestión es diplomática, pacífica y conforme al derecho internacional.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

Las relaciones con el Reino Unido fueron restablecidas progresivamente mediante los Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990. Sin embargo, esos entendimientos no resolvieron la discusión de fondo sobre la soberanía.

Qué cambia para las empresas que operan en las islas

La guía recomienda a las compañías buscar asesoramiento jurídico si reciben comunicaciones de organismos argentinos. También les ofrece un canal de contacto con las autoridades británicas para solicitar explicaciones y respaldo diplomático.

Con esta decisión, Londres intenta disminuir el riesgo que perciben inversores y proveedores. Las sanciones argentinas podrían afectar contratos, financiamiento, seguros, relaciones comerciales y posibilidades de operar dentro del territorio nacional.

El nuevo movimiento confirma que la cuestión Malvinas no permanece limitada al terreno diplomático. La disputa también se libra en el ámbito económico, energético y judicial, con empresas internacionales en el centro de las decisiones.

A casi dos siglos de la ocupación británica de 1833, las Islas Malvinas vuelven a ocupar un lugar estratégico. Esta vez, el conflicto combina el histórico reclamo de soberanía con una creciente batalla por el petróleo, la pesca y el futuro económico del Atlántico Sur.