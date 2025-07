Opens in new window

Polémica en Europa: Alemania y Francia le niegan el ingreso de uruguayos con pasaportes emitidos desde abril de 2025

Uno de los primeros en advertir esta problemática fue el embajador alemán en Uruguay, Stefan Duppel, quien detalló que ni siquiera se podrá tener estancias cortas en ambas naciones europeas. El motivo de la medida.

Pasaporte de Uruguay. Foto: EL PAÍS URUGUAY.

Uruguay está envuelto en una polémica, después de que Alemania y Francia informaran que le negarán el ingreso a uruguayos que tengan pasaportes emitidos luego del miércoles 23 de abril de 2025.

Uno de los primeros en advertir esta problemática fue el embajador alemán en Uruguay, Stefan Duppel, quien detalló que ni siquiera se podrá tener estancias cortas en ambas naciones europeas.

Bandera de Alemania. Foto: Unsplash.

“Los pasaportes emitidos después del 23/04/2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”, explicó el comunicado.

En 2025, el Ministerio del Interior de Uruguay dispuso una serie de cambios en la información consignada en los pasaportes comunes del país para cumplir con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Bandera de Francia. Foto: Unsplash.

Las modificaciones en la información de los pasaportes expedidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil proporcionan “mayor claridad sobre el vínculo jurídico entre el portador del pasaporte y el Estado uruguayo”.

Entre los principales cambios se encuentra la modificación del título: ‘Nacionalidad’, que pasará a denominarse: ‘Nacionalidad/Ciudadanía’, consignándose el código ‘URY’ tanto para ciudadanos naturales como legales. Esta medida permitirá una coincidencia entre el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular", precisó el texto.

La postura de Uruguay frente a las medidas de Alemania y Francia

El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno uruguayo remarcó que “los cambios realizados fueron oportunamente informados a todas las Embajadas en Montevideo y de Uruguay en el exterior”.

Y agregó: “El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior se encuentran trabajando a fin de encontrar una solución que no perjudique a los uruguayos y las uruguayas, y garantice su libre movilidad".

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Foto: Reuters (Mariana Greif)

Por su parte, la oposición criticó la gestión del presidente Yamandú Orsi. Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, elevó un pedido de informes a la Cancillería.

“Nunca antes los uruguayos no pudieron ingresar con el pasaporte uruguayo a esos países. Un nuevo récord de este gobierno“, expuso y manifestó Schipani.