Un avión militar del Reino Unido cruzó el espacio aéreo argentino si autorización . Foto: Wikipedia

Un avión militar del Reino Unido volvió a operar entre Monte Agradable (Mount Pleasant) y Montevideo, remarcando una tendencia que va en alza: la utilización de Uruguay como uno de los ejes en el movimiento logístico británico con las Islas Malvinas.

Se trata del Airbus A400M Atlas de la Royal Air Force, cuyo recorrido generó cuestionamientos por un presunto ingreso en el espacio aéreo argentino.

Según señaló el medio especializado Escenario Mundial, el seguimiento aéreo indica que el avión con matrícula ZM413 llevó a cabo el vuelo RRR4000 desde Mount Pleasant hacia Montevideo el 12 de abril. Luego se le programó una nueva salida desde la capital uruguaya bajo el vuelo RRR4001.

Recorrido del avión británico entre las Islas Malvinas y Montevideo. Foto: Escenario mundial/Flightradar24

El Airbus A400M Atlas partió desde el aeropuerto de Carrasco y poco después del despegue dejó de emitir la señal de su transpondedor, dispositivo que permite la identificación y el seguimiento en radares civiles, siendo uno de los puntos que más alertó a quienes analizaron el movimiento.

En ese contexto, especialistas indicaron que el camino del avión muestra un posible ingreso en espacio aéreo argentino sin la autorización correspondiente.

Este movimiento no es el primero, sino que llega en un contexto donde el Reino Unido continúa utilizando puertos y aeropuertos de Sudamérica para sostener la logística de su base militar en las Islas Malvinas. También es importante resaltar la el rol operativo del A400M, una aeronave central para mover personal, carga, repuestos y apoyo general entre Mount Pleasant y distintos puntos de la región.

Airbus A400M británico. Foto: Wikipedia

El antecedente cercano de un vuelo británico entre Uruguay y Malvinas

El pasado 10 de marzo, un avión Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica viajó de las Islas Malvinas a Montevideo.

La aeronave con matrícula ZM413, operó el vuelo RRR4000 desde Monte Agradable hacia la capital de Uruguay y luego fue programada para salir de la capital uruguaya bajo el vuelo RRR4001.

Si bien no se trata de un movimiento sorpresivo, sí se deja en claro la existencia de una red que también incluye a la Antártida, Chile y otras instalaciones del Cono Sur.

Qué hay detrás de los vuelos británicos desde las Malvinas a Sudamérica

El Reino Unido posee un entramado logístico que une a las Malvinas con puntos sudamericanos como Montevideo y Punta Arenas, los cuales son utilizados para trasladar personal, carga, equipos y sostén operativo hacia las islas y su territorio antártico.

Esta situación también se da por aguas continentales. Semanas atrás, el rompehielos británico RRS Sir David Attenborough volvió a cruzar aguas argentinas con destino a Malvinas portando una bandera del gobierno de ocupación de las islas.

Estos movimientos no son aislados, sino que consolidan una fuerte infraestructura regional que le da pie al Reino Unido para sostener su presencia en el Atlántico Sur sin depender de una sola vía.