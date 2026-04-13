Nuevo centro tecnolólico militar en Uruguay Foto: Foto generada con IA Canal 26

Uruguay dio un paso decisivo en materia de soberanía tecnológica y defensa regional con la inauguración de un centro de mantenimiento y soporte tecnológico de última generación, ubicado en la Base Aérea N.º 1 de Montevideo. La instalación, impulsada en conjunto por la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y la multinacional española Indra Group, está diseñada para brindar servicios estratégicos a Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, posicionando al país como un nodo técnico de referencia en el Cono Sur.

Un centro con impacto regional y doble uso: civil y militar

El nuevo complejo tecnológico fue concebido para ofrecer soporte integral durante todo el ciclo de vida de sistemas críticos vinculados a la gestión del tránsito aéreo y la defensa, tanto en el ámbito militar como en el civil. Se trata del primer centro de este tipo que Indra pone en funcionamiento en el Cono Sur, y uno de los pocos a nivel global con capacidades avanzadas para diagnóstico, reparación y modernización de radares y sistemas electrónicos de alta complejidad.

Desde estas instalaciones se atenderán sistemas que hoy resultan fundamentales para la vigilancia aérea, el control del espacio soberano y la seguridad operacional, reduciendo tiempos de intervención que antes dependían de envíos al exterior.

Un centro tecnológico de última generación que brindará soporte clave a los sistemas de defensa y control aéreo de todo el Cono Sur Foto: Infodefensa

Modernización de radares y refuerzo del control aéreo

Uno de los ejes centrales del proyecto es la actualización tecnológica de los radares militares Lanza 3D, pilares del sistema de vigilancia aérea uruguayo desde su incorporación en 2009. A este proceso se suma la incorporación de radares móviles Gap-Filler, capaces de desplegarse rápidamente en distintos puntos del territorio para cubrir zonas sensibles o reforzar operaciones específicas.

Este enfoque combina movilidad, mayor cobertura y capacidad de respuesta, optimizando la detección de vuelos irregulares y fortaleciendo el sistema de comando y control de la FAU.

Una inversión estratégica con efecto multiplicador

La iniciativa forma parte de una inversión global que ronda los 24 millones de euros, destinada no solo a equipamiento, sino también a transferencia de conocimiento, capacitación técnica y desarrollo de capacidades locales. Según autoridades del Ministerio de Defensa, el objetivo es avanzar hacia una mayor autonomía operativa, evitando dependencias críticas del exterior para el mantenimiento de sistemas sensibles.

Además del impacto en defensa, el centro tendrá un efecto directo en la aviación civil, dado que varios de los sistemas atendidos están vinculados a la seguridad y continuidad del tráfico aéreo comercial.

Formación, empleo calificado y vínculo con la academia

Otro de los aspectos diferenciales del nuevo centro tecnológico es su apertura al ámbito educativo y científico. Está previsto que universidades e instituciones técnicas uruguayas participen en programas de formación, investigación y desarrollo, generando un ecosistema de conocimiento aplicado que articule Estado, Fuerzas Armadas, industria y academia.

Esta dinámica permitirá crear empleo altamente calificado, retener talento local y proyectar a Uruguay como un país exportador de servicios tecnológicos especializados en defensa y aeronáutica.

Impacto directo en la aviación civil y militar Foto: Infodefensa

Uruguay, elegido por su estabilidad y confiabilidad

Desde Indra Group destacaron que la elección de Uruguay no fue casual. La estabilidad institucional, la continuidad de políticas públicas y la relación de largo plazo con la Fuerza Aérea Uruguaya fueron determinantes para instalar el centro en Montevideo, consolidando al país como referente regional en soporte tecnológico crítico.

Un nuevo rol estratégico para el país

Con esta inauguración, Uruguay deja de ser solo un usuario de tecnología para convertirse en proveedor regional de soporte estratégico, reforzando su perfil geopolítico y tecnológico en el Cono Sur. En un contexto donde la seguridad aérea y la soberanía tecnológica ganan centralidad, el país apuesta a jugar un rol más activo y de largo plazo.