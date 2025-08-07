Buscan el final de la guerra: Rusia dio detalles de la fecha del esperado encuentro entre Putin y Trump

El presidente de Rusia y su par de Estados Unidos se preparan para un encuentro que tendrá como objetivo avanzar sobre una tregua en el frente.

Donald Trump y Vladimir Putin en una cumbre en Helsinki, 2018. Foto: Reuters/Kevin Lamarque

La guerra entre Rusia y Ucrania podría atravesar horas decisivas para conseguir una esperada tregua en el frente de batalla. En las últimas horas, se conocieron detalles de la cumbre que encabezarán Vladimir Putin y Donald Trump.

El presidente de Rusia y Estados Unidos se encontrarán en los próximos días, según expresó Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional.

El presidente ruso, Vladímir Putin (izq.), y el enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, se estrechan la mano antes de una reunión en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 6 de agosto de 2025. EFE/ Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin POOL Foto: EFE

“La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos”, expresó Ushakov. Acerca del sitio de la reunión. indicó que “también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde”.

Destacó que la propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump es de la Casa Blanca, cuyo emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin. “Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva”, subrayó.

En cuanto a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también puesta sobre la mesa por Witkoff en el Kremlin, aclaró: “La parte rusa dejó esa posibilidad totalmente sin comentarios”.

Tras la reunión entre Putin y el emisario de Trump, se calificó como “constructiva” la situación. Ushakov siguió: “Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación”.

Preparan la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: EFE/Maxim Shipenkov

Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían “muchas posibilidades” de que la reunión tuviera lugar “muy pronto”. Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019, encuentro celebrado en Helsinki.