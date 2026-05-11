Alerta en otro crucero de lujo que partió desde Florida:

Crucero Caribbean Princess, en alerta por un virus. Foto: Caribbean Princess / Unsplash.

Un nuevo brote de norovirus volvió a encender las alarmas sanitarias en la industria de los cruceros. Esta vez, el episodio ocurrió a bordo del Caribbean Princess, de la compañía Princess Cruises, donde más de 100 personas presentaron síntomas de gastroenteritis durante un viaje por el Caribe.

Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote afectó a 102 pasajeros y 13 integrantes de la tripulación luego de que el barco zarpara desde Fort Lauderdale el pasado 29 de abril.

Crucero Caribbean Princess, en alerta por un virus. Foto: Arecoa.

El virus, altamente contagioso y frecuente en espacios cerrados con gran circulación de personas, provocó cuadros de vómitos, diarrea, fiebre y deshidratación entre los afectados.

El crucero reforzó los protocolos sanitarios

Ante el avance de los contagios, la empresa implementó medidas de emergencia para intentar contener el brote dentro del barco. Entre las acciones adoptadas se incluyeron tareas intensivas de limpieza y desinfección en áreas comunes, aislamiento preventivo de pasajeros con síntomas y suspensión de algunas actividades grupales.

El crucero transporta actualmente a más de 3.100 personas, lo que aumentó la preocupación de las autoridades sanitarias debido a la facilidad con la que el virus puede propagarse en este tipo de ambientes cerrados.

El norovirus es uno de los virus gastrointestinales más contagiosos y suele propagarse rápidamente en espacios cerrados. Foto: Caribbean Princess.

Se espera que el Caribbean Princess llegue a Puerto Cañaveral este lunes 11 de mayo, donde será sometido a una inspección sanitaria antes de autorizar una nueva salida.

¿Qué es el norovirus y por qué suele propagarse en cruceros?

El norovirus es uno de los principales causantes de gastroenteritis aguda en el mundo. Se trata de un virus extremadamente contagioso que afecta el estómago y los intestinos y puede transmitirse rápidamente mediante superficies contaminadas, alimentos o contacto entre personas.

Los síntomas más frecuentes incluyen:

Náuseas.

Vómitos.

Diarrea.

Dolor abdominal.

Fiebre.

Deshidratación.

El norovirus es uno de los virus gastrointestinales más contagiosos y suele propagarse rápidamente en espacios cerrados. Foto: Pexels.

Aunque muchas veces se lo conoce popularmente como “gripe estomacal”, no tiene relación con la influenza. La enfermedad suele durar entre uno y tres días, aunque en personas mayores, niños pequeños o pacientes vulnerables puede derivar en complicaciones asociadas a la deshidratación.

¿Por qué los cruceros son escenarios frecuentes de brotes?

Los especialistas explican que los cruceros representan uno de los entornos más propicios para la propagación del norovirus debido a la convivencia de miles de personas en espacios reducidos.

Comedores compartidos, superficies de contacto frecuente y actividades grupales favorecen la transmisión rápida del virus. Recientemente, un brote de hantavirus encendió las alarmas sanitarias internacionales luego de que tres pasajeros fallecieran durante un viaje en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia.

El crucero MV Hondius tuvo varios casos positivos de hantavirus. Foto: Oceanwide Expeditions

El episodio fue informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sigue de cerca la evolución del caso. Según el organismo, el barco navegaba en el Atlántico cuando se detectó un posible foco de infección. Hasta el momento, se confirmó un caso positivo y hay al menos cinco personas bajo sospecha.

Por ese motivo, las compañías navieras suelen aplicar estrictos protocolos de higiene cuando aparecen casos sospechosos, incluyendo aislamiento de pasajeros y desinfección profunda de instalaciones.