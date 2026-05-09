Vladimir Putin en el Día de la Victoria. Foto: EFE

Vladímir Putin aseguró, durante el desfile militar por el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, que el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo de “todo el bloque de la OTAN”.

“Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando”, dijo el presidente ruso al intervenir en la plaza Roja con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

“Los felicito por el Día de la Victoria, nuestra fiesta más importante, sagrada y brillante. La celebramos con orgullo y amor por nuestro país, con la comprensión de que nuestro deber común es defender los intereses y el futuro de la patria”, proclamó.

Vladimir Putin en el Día de la Victoria. Foto: EFE

Recordó que el Ejército Rojo “salvó” no sólo a la Unión Soviética, sino a toda Europa, muchos de cuyos países -resaltó- habían capitulado y cedido su soberanía ante el avance hitleriano.

“La lealtad a la patria es la verdad suprema”, dijo Putin, cuyo padre combatió en la contienda mundial.

El jefe del Kremlin subrayó que la “clave del éxito” del pueblo ruso es su consolidación nacional, fuerza moral y la “capacidad de superar cualquier desafío”.

Vladimir Putin en el Día de la Victoria. Foto: EFE

“Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos, la victoria fue y siempre será nuestra”, concluyó.

Alto el fuego interrumpido

En medio de las celebraciones, Rusia lanzó un nuevo ataque con un misil balístico y drones contra Sumy y Odesa.

Se trata de dos de las regiones ucranianas más importantes para Kiev en el frente de la guerra. De esta manera, rompió el alto el fuego al que se comprometió horas antes con Donald Trump.

Consecuencias del ataque con drones en Odesa, Ucrania. Foto: Reuters.

El bombardeo asesinó a tres personas, generó dos incendios en casas particulares y conmocionó a los ucranianos que esperan una tregua duradera.

Los líderes en una ceremonia sin armamento pesado

Sólo cinco mandatarios extranjeros acudieron a la cita: los presidentes de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, y Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, además de los de Laos, Malasia y Uzbekistán.

Acto en Rusia por el Dia de la Victoria. Foto: via REUTERS

El ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, fue el encargado de comandar la parada, que coincide con el quinto año de guerra en Ucrania.

Como es tradición, Beloúsov subió a la tribuna para informar al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladimir Putin, que las tropas estaban preparadas para comenzar la marcha que transcurrió sin armamento pesado por primera vez desde 2007, debido a lo que el Kremlin denomina amenaza terrorista ucraniana.