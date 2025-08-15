Previa a la cumbre Trump-Putin: EEUU desplegó un poderoso buque en respuesta al acercamiento de flotas rusas y chinas a Alaska

El destructor USS Carl M. Levin se encuentra en el océano Pacífico Norte realizando “operaciones rutinarias” enmarcadas en tareas de defensa marítima.

Buque USS Carl M. Levin Foto: Armada de los Estados Unidos

Como respuesta a la aparición de buques de guerra rusos y chinos en el extremo occidental de Alaska, la Armada de Estados Unidos desplegó el destructor USS Carl M. Levin en el océano Pacífico Norte.

El buque se encuentra realizando “operaciones rutinarias” enmarcadas en tareas de defensa marítima del territorio estadounidense, según indicó a Newsweek un portavoz de la Tercera Flota de EEUU.

USS Carl M. Levin Foto: Wikipedia

Crece la tensión en la previa a la cumbre Trump-Putin

Este movimiento se produce mientras Rusia y China profundizan su cooperación en una “asociación sin límites”, con el objetivo de desafiar la influencia estadounidense tanto en el Indo-Pacífico como en el Ártico.

Las tareas conjuntas entre Pekín y el Kremlin iniciaron la semana pasada en el Asia-Pacífico y sus buques llegaron a un puerto ruso en el Extremo Oriente.

En paralelo, China desplegó cinco buques de investigación en aguas cercanas a Alaska, incrementando así su presencia en una de las regiones de mayor valor estratégico.

Además, estos movimientos navales coinciden con la inminente cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, prevista para este viernes en Alaska.

El Mando Norte de Estados Unidos confirmó que Washington monitorea los buques chinos en el Ártico, más allá de que se encuentran en aguas internacionales y “no representan una amenaza directa para la defensa nacional”.

Cómo es el USS Carl M. Levin

El buque desplegado por EEUU es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, específicamente de la variante Flight IIA de Inserción Tecnológica.

Recibe su nombre en honor al exsenador Carl Levin y está equipado con el sistema de combate Aegis Baseline 9, que incluye capacidades de defensa aérea y antimisiles integrada.

Entre sus características principales se destaca el sistema de lanzamiento vertical (VLS) Mk 41, capaz de lanzar misiles tierra-aire, antibalísticos y de crucero.