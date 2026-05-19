El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EFE.

Un juez de la Audiencia Nacional imputó al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en una causa que investiga una presunta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra. El magistrado José Luis Calama considera que el exmandatario habría liderado una “estructura estable y jerarquizada” dedicada a intermediar ante organismos públicos a favor de terceros interesados en obtener decisiones favorables.

La resolución judicial, de 85 páginas, sostiene que Rodríguez Zapatero podría haber cobrado comisiones de hasta medio millón de euros a través de sociedades y mecanismos financieros presuntamente utilizados para ocultar el origen y destino del dinero.

El expresidente fue citado a declarar el próximo 2 de junio y quedó imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La investigación se reactivó luego de que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectaran posibles maniobras de blanqueo de capitales vinculadas con fondos procedentes de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios de Venezuela.

El ex primer ministro español Zapatero, investigado por tráfico de influencias. Foto: REUTERS

Red organizada que usaba contactos políticos para influir en decisiones del Estado

Según el auto judicial, la investigación permitió identificar una supuesta red organizada que utilizaba contactos políticos y empresariales para influir en decisiones estatales. El magistrado sostiene que la estructura estaba liderada por Rodríguez Zapatero, quien habría puesto “sus contactos personales y capacidad de acceso a altos cargos de la Administración” al servicio de intereses privados.

La resolución también señala la utilización de sociedades instrumentales, documentación simulada y circuitos financieros opacos para canalizar fondos y ocultar operaciones económicas. Entre las firmas mencionadas aparece Whathefav, administrada por las hijas del exjefe de Gobierno, que figura como una de las beneficiarias de los ingresos investigados.

La vinculación con Rodríguez Zapatero

El juez sostiene que la consultora Análisis Relevante, perteneciente al empresario Julio Martínez, habría transferido 490.780 euros directamente a Rodríguez Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav. Según la investigación, esos fondos tendrían origen en operaciones vinculadas a Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa.

Además, el magistrado aprecia indicios de posibles maniobras de lavado de dinero a través de estructuras fiduciarias, sociedades radicadas en jurisdicciones de baja transparencia y movimientos financieros realizados en el exterior.

El eje principal de la causa gira alrededor del rescate estatal de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante la pandemia. Según el juez, los directivos de la compañía aérea habrían intentado conseguir esa ayuda pública mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.

La investigación apunta a dos vías de influencia paralelas: una vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien enfrenta otra causa por corrupción, y otra ligada directamente a Rodríguez Zapatero.

José Luis Rodríguez Zapatero investigado.

Aunque ambas líneas habrían actuado simultáneamente, el juez considera que la red vinculada al expresidente adquirió un “papel predominante” para facilitar el acceso de Plus Ultra al rescate estatal.

El caso genera un fuerte impacto político en España y vuelve a colocar bajo la lupa judicial a figuras relevantes del socialismo español en medio de una investigación que todavía se encuentra en plena etapa de instrucción.