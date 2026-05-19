Autoridades de la Armada Argentina y del Comando Sur de Estados Unidos firmaron el acuerdo que incluye equipamiento, entrenamiento y apoyo operativo para fortalecer la vigilancia marítima en los próximos cinco años. Foto: @EmbajadaEEUUarg

Argentina y Estados Unidos avanzaron en una nueva etapa de cooperación en materia de defensa con la firma de un acuerdo que apunta a reforzar la vigilancia del Atlántico Sur. El entendimiento prevé asistencia técnica, provisión de equipamiento y entrenamiento especializado para mejorar las capacidades de patrullaje marítimo.

El convenio, con vigencia inicial de cinco años, fue rubricado por autoridades de la Armada Argentina y representantes del Comando Sur estadounidense en el marco de un programa de protección de recursos estratégicos. La iniciativa se enmarcó en una agenda más amplia de cooperación bilateral en seguridad.

Según lo informado oficialmente, el plan incluirá la incorporación de tecnología de monitoreo que será instalada en aeronaves destinadas a misiones de control y vigilancia. Ese equipamiento permitirá ampliar el alcance de las tareas de observación en aguas bajo jurisdicción nacional.

Además de la provisión de sistemas, el acuerdo contemplará programas de capacitación para el personal naval argentino. Estas instancias estarán orientadas a mejorar la respuesta ante distintos escenarios en el ámbito marítimo, con foco en la detección de actividades ilícitas.

La asistencia también abarcará apoyo operativo en tareas específicas y ejercicios conjuntos con el objetivo de optimizar la coordinación entre ambas fuerzas. Desde el Comando Sur señalaron que la cooperación apunta a fortalecer capacidades regionales en seguridad marítima.

Qué dice el acuerdo entre la Armada Argentina y el Comando Sur

El documento fue firmado por el contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de la Cuarta Flota y las Fuerzas Navales del Comando Sur, junto al almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina.

Desde el ámbito militar destacaron que este tipo de acuerdos permite acceder a recursos tecnológicos y entrenamiento que resultan claves para actualizar sistemas y procedimientos, en un contexto de crecientes desafíos en el control de los espacios marítimos.

Reacciones políticas al nuevo acuerdo con EE.UU

El anuncio generó distintas lecturas en el plano político. Algunos sectores de la oposición interpretaron el entendimiento como una señal del alineamiento internacional del Gobierno, mientras que desde el oficialismo sostienen que se trata de una herramienta para mejorar la seguridad y la vigilancia.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

La iniciativa se sumó a otros gestos recientes de cooperación entre ambos países en materia de defensa, como los ejercicios navales conjuntos y visitas oficiales vinculadas al ámbito militar. En ese marco, la región del Atlántico Sur adquirió relevancia por su importancia estratégica, tanto por sus recursos como por su proyección hacia la Antártida. El fortalecimiento del control marítimo aparece así como uno de los ejes centrales de la agenda de defensa.

Al mismo tiempo, el acuerdo se vinculó con un reclamo sostenido dentro de las Fuerzas Armadas por la necesidad de modernizar equipamiento y capacidades operativas, en un escenario global donde la tecnología cumple un rol clave en tareas de vigilancia.