Estados Unidos suspendió los visados a visitantes procedentes de la Franja de Gaza

Tiene que ver con la emisión de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días.

Estados Unidos suspende visados para visitantes procedentes de Gaza. Foto: Freepik.

Este sábado, Estados Unidos anunció la suspensión de la emisión de visados para personas procedentes de la Franja de Gaza, a fin de llevar a cabo una “exhaustiva” revisión del proceso a través del cual han otorgado recientemente una “pequeña cantidad” de permisos humanitarios desde el enclave palestino.

“Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días”, informaron desde el Departamento de Estado del país norteamericano a través de la red social X.

De todos modos, en el breve comunicado, no se ofrecieron detalles acerca de sobre cuánto tiempo durará la verificación que lleva a cabo el Gobierno estadounidense.

Donald Trump quiere finalizar la guerra en Gaza

Debido a la restrictiva política migratoria de la Administración de Donald Trump, el Departamento de Estado ya canceló varios visados desde enero, donde se incluyen los de los centenares de estudiantes extranjeros que participaron de protestas propalestinas y en contra de la ofensiva de Israel en Gaza.

Al mismo tiempo, Trump mantiene una importante relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero se mostró a favor de permitir el ingreso de ayuda humanitaria en el enclave, sitio que sufre de las peores crisis de la historia por la guerra entre la nación judía y la agrupación terrorista Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

En ese sentido, Trump ha manifestado la necesidad de finalizar el conflicto en Gaza, en donde las muertes por hambruna se han multiplicado en los últimos meses.

Mientras tanto, Washington hace las veces de mediador entre las partes con el fin de finalizar un conflicto que data desde octubre de 2023.