Visa de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos pausará el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, en una medida clave contra los solicitantes que podrían convertirse en una “carga pública”.

Según indicó Fox News Digital, un memorando del departamento liderado por Marco Rubio ordena a los funcionarios consulares a rechazar visas según la ley vigente mientras el se reevalúan los procedimientos de selección y verificación.

Donald Trump y Marco Rubio. Foto: REUTERS

Entre los países afectados se encuentran tres sudamericanos: Brasil, Uruguay y Colombia. Además, aparecen naciones de renombre como Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen, entre otras.

Según trascendió, la pausa comenzará el 21 de enero y continuará de manera indefinida hasta que el departamento lleve a cabo la reevaluación del procesamiento de visas.

Cabe recordar que el pasado noviembre, el Departamento de Estado ordenó a los funcionarios consulares aplicar nuevas y amplias normas de control en virtud de la denominada disposición de “carga pública” de la ley de inmigración.

La guía insta a negar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos, evaluando una amplia gama de factores como la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo.

Visa de Estados Unidos. Foto: Reuters

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, afirma un reciente comunicado del Departamento.

Y añade: “La pausa afecta a decenas de países, incluidos Somalia, Haití, Irán y Eritrea, cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos al llegar. Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada”.

“La administración Trump siempre pondrá a Estados Unidos primero”, cierra el texto.

Cuáles son los países afectados por la suspensión de visas de inmigrante

La lista completa de países incluye a: