Por Canal 26
miércoles, 14 de enero de 2026, 17:43
Visa de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos pausará el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, en una medida clave contra los solicitantes que podrían convertirse en una “carga pública”.

Según indicó Fox News Digital, un memorando del departamento liderado por Marco Rubio ordena a los funcionarios consulares a rechazar visas según la ley vigente mientras el se reevalúan los procedimientos de selección y verificación.

Donald Trump y Marco Rubio. Foto: REUTERS

Entre los países afectados se encuentran tres sudamericanos: Brasil, Uruguay y Colombia. Además, aparecen naciones de renombre como Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen, entre otras.

Según trascendió, la pausa comenzará el 21 de enero y continuará de manera indefinida hasta que el departamento lleve a cabo la reevaluación del procesamiento de visas.

También podría interesarte

Irán afirma que hará juicios “rápidos” contra los detenidos, mientras se tensa al máximo el discurso con EE.UU.

Los recursos de América Latina: Estados Unidos y China se disputan los activos de la región

Cabe recordar que el pasado noviembre, el Departamento de Estado ordenó a los funcionarios consulares aplicar nuevas y amplias normas de control en virtud de la denominada disposición de “carga pública” de la ley de inmigración.

La guía insta a negar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos, evaluando una amplia gama de factores como la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo.

Visa de Estados Unidos. Foto: Reuters

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, afirma un reciente comunicado del Departamento.

Y añade: “La pausa afecta a decenas de países, incluidos Somalia, Haití, Irán y Eritrea, cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos al llegar. Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada”.

“La administración Trump siempre pondrá a Estados Unidos primero”, cierra el texto.

Cuáles son los países afectados por la suspensión de visas de inmigrante

La lista completa de países incluye a:

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladesh
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia
  14. Brasil
  15. Birmania
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiji
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Irak
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia del Norte
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen