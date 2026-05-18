El Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei. Foto: X/@Osint613

Según altos funcionarios de Irán, la nación persa continúa este lunes en negociaciones de paz con Estados Unidos, a través del intercambio de una serie de propuestas a través de Pakistán, pese a que persisten las amenazas de nuevos ataques militares.

Así lo definió el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei: “El proceso continúa a través de Pakistán”, manifestó en una rueda de prensa en Teherán. Asimismo, el diplomático explicó que “la parte estadounidense planteó sus propias consideraciones” al texto, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, rechazara públicamente la propuesta iraní de 14 puntos el 10 de abril.

Esas consideraciones fueron presentadas a Irán: “Estas propuestas se revisaron durante los últimos días y, tal y como se anunció ayer, a su vez se presentaron nuestros propios puntos a la parte estadounidense”, describió Bagaei.

Entretanto, medios iraníes informaron que la nación persa le entregó a Pakistán (que cumple las funciones de país mediador en el conflicto) una nueva propuesta para Estados Unidos. Por el momento, Bagaei no quiso dar detalles del contenido de la misma. De todos modos, la agencia iraní Fars informó que Washington le habría exigido a Teherán que entregue 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, entre otras condiciones, como el mantenimiento de una sola instalación nuclear, no hacerse cargo del pago de compensaciones por la guerra y el desbloqueo de menos del 25% de activos iraníes congelados en el extranjero.

Irán sostiene que el estrecho de Ormuz es parte de sus dominios. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Mientras tanto, Irán insiste en el fin de la guerra en todos los frentes, algo que incluye al Líbano y el conflicto abierto que mantiene Israel en aquellas tierras.

También, Teherán sostiene la necesidad de que se levanten todas las sanciones que pesan en su contra para que se produzca un cese de las hostilidades efectivo, la liberación de todos los activos congelados, compensaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía del estrecho de Ormuz.

En ese sentido, Bagaei -manifestando la voz de los líderes iraníes- dio a saber que la posición sobre el estrecho de Ormuz es tajante para Irán: “La cuestión de los derechos no es algo sobre lo que estemos dispuestos a negociar o a transigir”.

Según la OIT, una escalada entre EEUU e Irán podría afectar más al empleo que la pandemia de COVID-19

Un señalamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llama la atención por la gravedad de lo que se plantea: sostienen que una escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos podría generar consecuencias más graves al empleo que las sufridas durante la pandemia de COVID-19.

Las consecuencias económicas que podría acarrear la guerra en Medio Oriente. Foto: Reuters.

Bajo ese escenario, una suba cercana al 50 % en el precio del petróleo respecto de los niveles registrados a comienzos de 2026 provocaría una contracción del empleo global. Según las estimaciones, la cantidad de horas trabajadas en el mundo caería un 0,5 % durante este año y un 1,1 % en 2027, impacto que representaría la pérdida equivalente a 14 millones y 43 millones de puestos laborales de tiempo completo, respectivamente.

“Más allá de su costo humano, la crisis en Oriente Medio no es una perturbación de corta duración. Es un choque de evolución lenta y potencialmente duradera que transformará gradualmente los mercados de trabajo”, fue el señalamiento de Sangheon Lee, economista jefe de la OIT y autor de este análisis sobre las tendencias sociales y del empleo.