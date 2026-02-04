Visa de Estados Unidos

Si todavía no tenés la visa de Estados Unidos, pero ya estás pensando en ir al Mundial 2026 para alentar a la selección argentina, seguramente ya sepas que los primeros partidos se disputarán en tres ciudades de ese país: Kansas, Denver y probablemente Miami. Si tu sueño es estar en esas tribunas, el primer paso inevitable es tramitar la Visa de Turista (la B2) en la Embajada que tiene sede en Buenos Aires.

Para eso deberás pasar por un proceso de elegibilidad que puede tomar varios meses, por lo que es importante que comiences ahora. Antes que nada, hay que contar con el pasaporte argentino vigente para efectuar la solicitud.

El primer paso es ingresar a la web de la representación diplomática y tomarse un tiempo con tranquilidad para completar todo el cuestionario en el apartado Solicitud de Visa Por Primera Vez. Serán unos 15 a 20 minutos y todo está en inglés. Los datos que piden son básicos como nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, por ejemplo.

La Visa de Turista B2 ofrece una forma flexible de experimentar todo lo que EE.UU. tiene para ofrecer. El costo del trámite para turismo y negocios (B1/B2) es de U$S 435. Aumentó el año pasado con la entrada en vigencia un nuevo impuesto de “Integridad” de U$S 250. El pago es no reembolsable en caso de que denieguen la Visa.

El máximo de posibilidad de tener una Visa es por 10 años, período luego del cual habrá que renovarla con un proceso mucho más ágil. También hay que tener en cuenta que sólo se pueden permanecer hasta 180 días corridos en el país, aunque será el oficial de migraciones quien establezca el período permitido. Pasado ese tiempo, pueden deportarte.

El procedimiento para sacar la visa

El proceso on line incluye completar el Formulario DS-160, luego del cual se paga el fee y se agenda una cita. Los documentos requeridos incluyen un pasaporte válido, confirmación del DS-160, comprobante de apoyo financiero y documentos específicos según el propósito del ingreso al país. Para los niños y adolescentes, que van acompañados por los padres, esto se traduce en la escolaridad o en la membresía a un club.

También les tomarán una fotografía para adjuntar en la visa, que pegan en el pasaporte argentino una vez concedida. Es por esto que si la Embajada prosigue con el proceso de visado, retendrán el pasaporte de los solicitantes y luego lo enviarán al domicilio declarado en un período de poco mas de una semana con el trámite completo. Afortuandamente, tanto on line como telefónicamente tienen un servicio de asesoría y acompañamiento en castellano para asistir en el proceso de solicitud.

Para el encuentro presencial es posible llevar todo tipo de documentación, desde el pasaporte a todo aquello que demuestre que el viajero no está interesado en quedarse vivir en los Estados Unidos porque tiene responsabilidades en la Argentina que lo retienen: el extracto de la cuenta bancaria o recibo de sueldo y todo lo que pueda comprobar que desarrolla una actividad aquí. El personal que realizará la entrevista (en castellano) revisará la documentación y les hará preguntas para asegurarse de que todo lo que presentan, tanto como la intención de viaje, sean reales. Aquí es importante justificar el motivo de la visita, en este caso sería turismo para ver a la Selección Nacional.

Las decisiones sobre las visas las toman los funcionarios de la embajada. Si es denegada, explicarán los motivos y guiarán a través del proceso de nueva solicitud. Atención: se recomienda no realizar planes de viaje ni comprar pasajes antes de tener la visa aprobada y el pasaporte recibido.

Sedes de las entrevistas para la visa

La primera entrevista se concretará en el nuevo Centro de Atención al Solicitante (CAS) que se encuentra en la Av. Córdoba 5160 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se reciben los papeles y saca la fotografía para la visa. La segunda cita será en la Embajada misma, Av. Colombia 4300, CABA, donde habrá que dejar en consignación el celular, que será devuelto a la salida, y es donde se hace la entrevista en sí. Luego de eso se enterarán si conceden o no el ingreso al país.

Teniendo en cuenta que muchos van a querer viajar al Mundial para alentar a la Albiceleste, conviene aprovechar este momento para inicial el trámite con tiempo.

Un consejo más: el control de las visas estadounidenses no termina cuando se emite ese permiso. Personal de los Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa para asegurarse de que cumplen con las leyes y normas de inmigración. Si no lo hacen, sus visas serán revocadas y serán deportados. Incluso miran las redes sociales, atención con lo que se postea.