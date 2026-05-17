Accidente entre aviones de la Armada de EEUU. Foto: Captura

Dos aviones de la Armada de Estados Unidos chocaron en el aire durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Mountain Home, en Idaho. Según informaron testigos y medios locales este domingo, el incidente ocurrió durante el espectáculo aéreo Gunfighter Skies.

Las aeronaves involucradas en el incidente son un Boeing F/A-18E/F Super Hornet y un Boeing EA-18G Growler de la Armada de EEUU. Debido a la colisión, la base fue cerrada tras el segundo día de lo que fue la primera presentación en la base desde 2018.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo los aviones colisionaron en el aire antes de incendiarse y desintegrarse. Según medios locales, testigos presenciales informaron haber visto cuatro paracaídas descendiendo tras la colisión, lo que sugiere que los miembros de la tripulación se eyectaron antes del accidente.

Impactante choque entre aviones en Estados Unidos. Video: X @MundoEConflicto

En esa línea, un locutor le informó al público poco después del mediodía que los cuatro pilotos de la Armada habían sido encontrados “sanos y salvos”.

“Teníamos cuatro paracaídas en buen estado”, dijo un presentador del espectáculo aéreo a la multitud. “Las tripulaciones pudieron eyectarse. Se encuentran a una milla al sur de donde está el humo. Los paracaídas aterrizaron”, añadió, según indicó el medio Idaho Statesman.

Las imágenes muestran cómo las aeronaves volaban a muy corta distancia cuando impactaron entre si y aparentemente quedaron enredadas, precipitándose hacia el suelo mientras saltaban chispas.

Aviones de la Armada de EEUU. Foto: Facebook/Mountain Home Air Force Base Gunfighters

Una desgracia con suerte

Por el momento, no hay confirmación oficial de víctimas mortales ni heridos. Alrededor de la 13:20 (hora local), el Departamento de Policía de Mountain Home informó al público que el evento había sido cancelado oficialmente para el resto del día.

Por su parte, los equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos, mientras que se esperaba que los oficiales militares iniciaran una investigación para determinar la causa del incidente.

Cabe señalar que el espectáculo aéreo Gunfighter Skies es un evento de aviación público que se celebra en la base aérea de Mountain Home, situada al sureste de Boise.