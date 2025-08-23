Un refuerzo clave para Ucrania: una potencia militar europea aliada le entregó más de 60 blindados para defenderse de Rusia

Un país que se mostró muy cercano a Kiev desde que inició la guerra en 2022 demostró su apoyo en el ámbito militar, con el vehículo de vehículos fundamentales para las tropas.

Vehículos blindados 4x4 Bastion enviados por Francia a Ucrania. Foto: Arquus

Ucrania podría estar cerca de conseguir el final de la guerra que mantiene con Rusia desde 2022. Sin embargo, no descuida el frente de batalla y recibe importantes apoyos militares de sus aliados, como se conoció tiempo atrás.

Está claro que Francia es uno de los países más cercanos a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Durante 2024, se llevó a cabo el compromiso del país liderado por Emmanuel Macron para asistir a Kiev con 61 vehículos blindados 4x4 Bastion, elementales para defender el territorio.

Vehículos blindados 4x4 Bastion enviados por Francia a Ucrania. Foto: Arquus

Estos vehículos fueron acercados por la empresa Arquus, que se especializa en el desarrollo de dispositivos de defensa terrestre. Las entregas se hicieron en distintos periodos, además de que se distribuyeron a distintas áreas del Ejército ucraniano.

La primera entrega fue de 11 unidades, para luego habilitar las 50 restantes, que significaron un significativo apoyo de Francia a Ucrania en la guerra desatada a comienzos de 2022.

Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski. Foto: Reuters.

Cómo es el Bastion, el vehículo blindado que Francia entregó a Ucrania

Francia envió vehículos Bastion a Ucrania, para fortalecer su defensa terrestre en los combates con Rusia. Estos blindados son considerados ligeros y están destinados a transportar personal, con una capacidad de diez personas y un nivel de protección que se adapta a misiones de patrullaje y apoyo logístico.

Estos 4x4 tienen un peso de 12 toneladas y en su diseño se puede apreciar una mirada táctica y un estilo robusto, además de que su mantenimiento no requiere de mucho esfuerzo. Su traslado se realiza a través de aviones C-130, mientras que su protección está alineada al estándar STANAG 459.

Vehículos blindados 4x4 Bastion enviados por Francia a Ucrania. Foto: Arquus

Arquus y su papel clave en la defensa de Francia

Arquus aparece como el proveedor prioritario de vehículos militares para Francia. Desde julio de 2024, se unió al grupo belga John Cockerill Defense, que también le brindó apoyo a Ucrania para la entrega de los vehículos blindados mencionados.

Los Bastion, además de otros diseños de Arquus y Cockerill, son una pieza clave en el desarrollo de la defensa de Francia y Bélgica, así como también de los países socios.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2025/08/23/670975.mp4

Desde el comienzo del conflicto bélico, Francia brindó importante apoyo a Ucrania para poder defenderse de los ataques rusos. La Unión Europea hizo diversos envíos militares a Kiev, con el objetivo de no retroceder en sus territorios en disputa.