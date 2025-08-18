Donald Trump aseguró que “si todo sale bien” podría llegar a haber un acuerdo trilateral con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

“Creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, explicó el presidente estadounidense, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Además, señaló que no dejará de apoyar a Ucrania, en caso de llegar a un pacto.

Volodímir Zelenski y Donald Trump en Washington. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes en el arranque de su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que “si todo va bien hoy” podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de alcanzar la paz en Ucrania.

“Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, explicó Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Al ser preguntado sobre si la reunión de este lunes podría suponer el punto final para el apoyo estadounidense a Ucrania, el republicano respondió que no.

“No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final del camino. No, creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo”, dijo en referencia a un acuerdo de paz.

Los líderes europeos dispuestos a colaborar en el acuerdo trilateral

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a otros seis líderes europeos, dijeron que están “dispuestos a colaborar” en una cumbre trilateral entre el presidente estadounidense, su homólogo ucraniano y el mandatario ruso.

“Tal y como prevé el presidente Trump, el siguiente paso debe ser ahora continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá próximamente. También estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para celebrar una cumbre trilateral con el apoyo de Europa”, apuntaron los líderes en la declaración conjunta publicada tras la reunión en Alaska entre Trump y Putin.

Líderes mundiales respaldaron a Ucrania en la Cumbre de la OTAN. Foto: Reuters.

Los líderes europeos que firmaron la declaración incluyen al presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb, y el primer ministro polaco Donald Tusk.

La reunión entre Trump y Putin este viernes en Alaska se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de “extremadamente productivas”.

Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska. Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

“Los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump por detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera”, indicó la declaración europea.

La Coalición de los Dispuestos, una coalición de 31 países que prometieron mayor apoyo a Ucrania, “está preparada para desempeñar un papel activo”, según el comunicado, que añade “no deben imponerse limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN”.

Vladímir Putin y Donald Trump se reunieron en Alaska. Foto: REUTERS

Asimismo, se comprometen a “mantener la presión sobre Rusia” y a seguir “reforzando las sanciones y ampliando las medidas económicas para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera”.

“Ucrania puede contar con nuestra solidaridad inquebrantable mientras trabajamos por una paz que salvaguarde los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa”, concluye el comunicado.