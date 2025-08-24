La guerra del futuro: preparan los primeros soldados modificados genéticamente

Las principales potencias del mundo ya empiezan a pensar el futuro cercano de los conflictos bélicos, con una alteración del ADN.

Soldado. Foto: REUTERS

Ante la llegada de diversos conflictos a nivel global y el temor a que se desate una Tercera Guerra Mundial, la tecnología militar está cambiando fuertemente gracias a una herramienta de edición genética, llamada CRISPR-Cas9, que permite modificar el ADN con una precisión muy alta.

Esta tecnología fue un importante salto en la medicina y pronto se aplicará a la defensa militar, planteando preguntas existenciales sobre el futuro de los conflictos armados y la propia humanidad. La modificación genética ya demuestra poder crear soldados con atributos físicos y cognitivos mejorados: mayor fuerza, resistencia inagotable, cognición superior y una recuperación acelerada de lesiones.

La tecnología CRISPR podría reducir el riesgo de trastornos en los soldados Foto: Unsplash

Incluso, podrían reducir el riesgo de desarrollar trastornos relacionados con la ansiedad, mejorando la resistencia mental y el bienestar de los soldados.

Otro beneficiario podría ser el sistema inmunitario de los soldados, haciéndolos menos susceptibles a las enfermedades infecciosas y aumentando potencialmente su resistencia a las amenazas biológicas sobre el terreno.

¿Para cuándo se preparan los soldados modificados genéticamente?

Hasta hoy la existencia de supersoldados había sido posible solo en el ámbito de la ciencia ficción, donde también se les conoce como cyborgs, pero dados los avances tecnológicos actuales, podría ser posible alterar el ADN de los soldados para aumentar sus habilidades.

La tecnología CRISPR trabaja a partir de las moléculas de ARN Foto: Unsplash

Los avances en la manipulación del ADN, el aumento biónico y la robótica avanzada dan cuenta que para el 2050 las potencias mundiales podrían “fabricar” humanos con características especiales para combatir. Los supersoldados del futuro podrían ser personas más rápidas, más fuertes y con reflejos más rápidos, que no sientan dolor y se recuperen de las lesiones más velozmente.

Francia fue uno de los primeros en revelar que estaba desarrollando “soldados aumentados” y los expertos afirman que China también realizó pruebas en soldados para crear tropas mejoradas biológicamente.