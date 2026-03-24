La mirada de Luis Moreno Ocampo sobre el conflicto en Medio Oriente:

Luis Moreno Ocampo

Luis Moreno Ocampo, a través de su cuenta de Instagram, dio su análisis de la situación en Medio Oriente y dejó para el debate si, el conflicto en Irán, es la primera batalla de la Tercera Gran Guerra.

“¿La guerra de Irán es una parada en la Tercera Guerra Mundial? ¿O y estamos? Es una primera batalla de la Tercera Guerra Mundial. Recuerden, la Segunda Guerra Mundial empezó cuando Alemania alegó que Polonia la había atacado y entonces atacó Polonia. Y entonces Inglaterra y Francia, que habían ignorado cuando Alemania había atacado Checoslovaquia, se enfrentaron a Alemania. Después se fue expandiendo, se metió en Japón y después Estados Unidos", explicó el letrado.

“Entonces, no es que empezó el mismo día, todos juntos. ¿Qué está pasando hoy? Estados Unidos ataca a Irán para proteger a Israel. Irán, para defenderse a sí misma, ataca a Israel, ataca a países árabes que tienen bases americanas, como Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bahrein“, continuó.

“La Unión Europea, que ya está planeando una querra con Rusia y está hoy haciendo una guerra contra Rusia a través de Ucrania, va a defender a los países europeos”, señaló.

El régimen de Irán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí. Foto: EFE.

“Y resulta que Gran Bretaña permitió que su base en Chipre fuera utilizada por tropas norteamericanas, por lo cual Irán también bombardeó Chipre. Y por eso la Unión Europea está proponiendo defender Chipre”, explicó.

“¿Qué falta? ¿Qué falta? No falta nada. No falta nada para que esto siga explotando. Entendamos, la política de la Unión Europea es querra con Rusia, la política de Estados Unidos es guerra”, completó en su análisis.