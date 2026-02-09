El Gobierno anunció la caída de la denominada “PYME del delito”. Foto: Presidencia

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que siete presos habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos.

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una app de citas con un perfil falso denominado “Julieta Ayelén Cardozo”.

Por su parte, la magistrada explicó que los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena, a la vez que repasó otros casos similares.

“La otra finalidad que tiene esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”, precisó Arroyo Salgado.

Cómo funciona el método de extorsión

Según señalaron, la extorsión se inicia con la creación de un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo. Luego, aparece una supuesta “madre alterada”, quien intima a la víctima y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.

Luego, un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires indicaba que había tomado conocimiento de la denuncia y de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.

Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, efectivo de la Policía porteña, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso similar.

Quién era el soldado Rodrigo Gómez

Rodrigo Gómez tenía 21 años, era oriundo de Misiones y pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. El soldado formaba parte del personal asignado a la custodia de la principal residencia oficial del presidente Javier Milei.

Un compañero fue quien vio el cuerpo del joven en una posición extraña, por lo que alertó a la unidad médica presidencial.

Inmediatamente, se activaron los protocolos correspondientes y los médicos constataron el fallecimiento del soldado. Finalmente, se determinó que el disparo que terminó con su vida fue realizado con una FAL.