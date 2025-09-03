Las Islas Malvinas buscan profesionales calificados: cuáles son las oportunidades laborales y cómo postularse

El gobierno de ocupación lanzó una convocatoria para atraer trabajadores de diversos sectores y fortalecer su crecimiento económico.

Las Islas Malvinas. Foto: EFE/Felipe Trueba.

La gestión actual de las Islas Malvinas lanzó una convocatoria abierta para atraer profesionales calificados de diversos sectores, con el objetivo de poblarlas y fortalecer su desarrollo económico y social.

A través de su página oficial, destacaron que el 72% de la población local se encuentra en edad laboral, entre los 15 y 64 años, lo que refuerza el potencial de crecimiento en el mercado de trabajo.

Paisaje de las Islas Malvinas. Foto: EFE.

Según lo informado en el sitio web ThinkFalklands.com, las Malvinas “ofrecen oportunidades únicas para profesionales que buscan marcar la diferencia”. En ese sentido, remarcaron que existe una creciente demanda de trabajadores cualificados en todos los sectores, desde la educación y la salud hasta la ingeniería, la construcción y los oficios técnicos.

¿Qué profesionales son muy buscados en las Malvinas?

La web oficial especifica que perfiles como ingenieros civiles, profesores, contadores, electricistas, fontaneros e ingenieros navales son actualmente muy buscados. “Le esperan oportunidades laborales muy gratificantes en esta fascinante ubicación remota”, asegura el comunicado.

Además del aspecto profesional, el llamado también hace hincapié en la calidad de vida que ofrece el territorio. Señalan que el estilo de vida en las Islas incluye un fuerte equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y que el nivel de satisfacción de los residentes alcanza el 80%, según encuestas locales. Otro dato llamativo es la diversidad cultural: los habitantes actuales provienen de 71 países distintos, lo que genera un entorno multicultural e inclusivo.

Paisaje de las Islas Malvinas. Foto: Télam.

Quienes estén interesados pueden visitar la plataforma oficial para postularse, donde encontrarán secciones informativas sobre cómo es vivir y trabajar en las Islas, la comunidad, experiencias de residentes recientes, y detalles sobre el día a día en la zona. También hay disponibles respuestas a preguntas frecuentes, como conectividad, requisitos fiscales o condiciones para una residencia prolongada.

De esta manera, las Islas Malvinas se posicionan como un destino atractivo no solo para trabajar, sino también para comenzar una nueva vida en un entorno natural y profesional único.