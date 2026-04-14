El barco chino Rish Starry que atravesó el estrecho de Ormuz. Foto: X/@BRICSinfo

En medio de las tensiones que se viven en la región aledaña al golfo Pérsico por el conflicto bélico que tiene como protagonistas a Estados Unidos, Irán e Israel, un petrolero de China atravesó el estrecho de Ormuz, desafiando la prohibición de navegación que implementó el presidente estadounidense, Donald Trump, para cualquier tipo de embarcación que intentase atravesar sus aguas.

Se trata del petrolero chino Rich Starry, que cruzó este pasaje marítimo en disputa, por el cual transita el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo, y que es el foco de tensión de la guerra.

Una embarcación china violó la orden de EE.UU. de no atravesar el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Cabe recordar que desde hace semanas la Guardia Revolucionaria de Irán mantiene un bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, permitiendo solo el paso a barcos de naciones afines a Teherán y obligando el pago de un peaje a las embarcaciones afines a Occidente.

Frente a esta situación, Trump decidió hacer lo mismo que Irán y ordenó el bloqueo del estrecho, una situación que se vio violada recientemente por el paso de esta embarcación china por el pasaje marítimo y siendo el primer barco en hacerlo.

La embarcación china, de mediano alcance, transporta alrededor de 250.000 barriles de metanol y tuvo como última parada el puerto de Hamriyah, en los Emiratos Árabes Unidos. Un dato no menor es que este mismo barco y su compañía, Shanghai Xuanrun Shipping Co ya habían sido sancionados por Washington por haber comerciado con Teherán.

Situación tensa y sin acuerdo

Las últimas y más relevantes noticias respecto de la situación en Medio Oriente nos llevan a Islamabad, capital de Pakistán, en donde delegaciones de los Estados Unidos y de Irán se reunieron el pasado fin de semana a fin de lograr un acuerdo de paz.

Las conversaciones no fueron prósperas y no se llegó a un arreglo de tregua, pese a que mantuvieron varias reuniones durante ese fin de semana.

Las conversaciones en Pakistán para acercar la tregua en Medio Oriente no surtieron efecto. Foto: via REUTERS

Entre otras cuestiones, EE.UU. le exige a Irán que deje de enriquecer uranio y que se desapegue de todo su armamento, además de liberar por completo el estrecho de Ormuz.

En contrapartida, Irán exige el levantamiento de las sanciones internacionales en su contra, además de que se le permita seguir enriqueciendo uranio y que el estrecho de Ormuz sea, a partir de la fecha, un pasaje en donde las embarcaciones deban pagar un tributo a Irán para poder atravesarlo. Además, que Israel acabe con los ataques en el Líbano contra la agrupación terrorista -y financiada por Teherán- Hezbollah.

Puntos que, a la luz de los hechos, hacen que la posición de ambas naciones sea intransigente, por lo que la paz en Medio Oriente está lejos de llegar.