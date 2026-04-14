Isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence Foto: REUTERS/Stringer

El nuevo bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a los buques vinculados con Irán reconfigura de forma inmediata la seguridad y la logística en una de las regiones más sensibles del planeta. Aunque el foco inicial parecía estar en el estratégico estrecho de Ormuz, las restricciones se extienden mucho más allá y afectan rutas clave para el comercio internacional, especialmente el energético.

La medida, que comenzó a aplicarse el 13 de abril de 2026, introduce un escenario de alta vigilancia militar y eleva el riesgo operativo para embarcaciones de cualquier bandera que mantengan vínculos comerciales con puertos iraníes.

¿Qué zonas quedan alcanzadas por el bloqueo?

Según alertas marítimas oficiales, el bloqueo no se limita al estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. También incluye amplias áreas del Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y sectores del mar Arábigo, rodeando prácticamente toda la costa iraní.

Estas zonas concentran infraestructura energética crítica, terminales petroleras y corredores comerciales esenciales para Medio Oriente, Asia y Europa.

¿Está cerrado el estrecho de Ormuz?

No. El tránsito por el estrecho de Ormuz sigue técnicamente habilitado, pero bajo condiciones excepcionales. Las embarcaciones pueden encontrarse con:

Presencia militar intensiva

Comunicaciones directas de control

Inspecciones marítimas obligatorias

Esto implica demoras, mayores costos y riesgos de incidentes, incluso para buques que no transportan carga iraní.

Un mapa del estrecho de Ormuz se ve en esta ilustración Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Qué buques están directamente afectados

Las restricciones alcanzan a:

Buques con origen o destino en puertos iraníes

Embarcaciones que operen con infraestructura logística de Irán

Flotas comerciales de terceros países con vínculos operativos indirectos

Los buques neutrales que se encontraban en puertos iraníes recibieron un período limitado de gracia para retirarse, aunque los plazos finales serán comunicados mediante avisos formales a los navegantes.

El contexto político detrás de la decisión

El bloqueo fue implementado tras el fracaso de las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní, y había sido anticipado públicamente por el presidente de Estados Unidos. La operación es ejecutada por el Comando Central estadounidense, con apoyo de aliados en la región.

Desde el punto de vista geopolítico, la medida busca presionar económicamente a Irán sin cerrar por completo el comercio global, aunque el margen de error es mínimo dadas las tensiones existentes.

Impacto global: energía, seguros y cadenas de suministro

Aunque no hay un cierre total de rutas, el efecto inmediato se traduce en:

Aumento de primas de seguros marítimos

Incremento en los costos de transporte

Mayor volatilidad en el precio del petróleo

Riesgo de congestión en rutas alternativas

Cualquier incidente en la zona podría generar un efecto dominó en mercados energéticos y financieros a nivel mundial.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Recomendaciones clave para navieras y operadores

Organismos internacionales de comercio marítimo recomiendan:

Elevar el nivel de alerta situacional

Mantener comunicaciones VHF reforzadas

Extremar la preparación en el puente de mando

Revisar planes de contingencia y rutas alternativas

Estas pautas buscan reducir riesgos en una región donde un solo error puede escalar rápidamente.

Un escenario abierto y de alta tensión

El bloqueo estadounidense a los puertos iraníes marca un punto de inflexión en la seguridad marítima global. Aunque el comercio no se detuvo por completo, la combinación de vigilancia militar, restricciones operativas y tensiones políticas convierte a la región en un foco crítico de inestabilidad, con consecuencias que podrían sentirse mucho más allá de Medio Oriente.