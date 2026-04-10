Un 8 de abril como hoy, pero del 2013, fallecía Margaret Thatcher Foto: Instagram @museomalvinasoficial

La muerte de Margaret Thatcher, ocurrida el 8 de abril de 2013, no solo marcó el cierre definitivo de una de las figuras más influyentes y polémicas del siglo XX en Europa. También dio lugar a un fenómeno cultural tan inesperado como contundente: una canción infantil del clásico “El Mago de Oz” (1939) volvió a los rankings británicos casi 75 años después de su estreno original. El tema, lejos de ser un homenaje, se transformó en un mensaje político cargado de simbolismo, memoria y resentimiento social.

Lo que sucedió en el Reino Unido tras la muerte de la ex primera ministra reveló hasta qué punto su legado sigue dividiendo aguas, incluso una década después. Política dura, conflictos armados, reformas económicas drásticas y una visión inflexible del poder marcaron su figura. Para muchos, Thatcher fue sinónimo de liderazgo; para otros, de destrucción social.

Margaret Thatcher, la "Dama de Hierro" Foto: BBC

‘Ding Dong! The Witch Is Dead’, la canción de El Mago de Oz que los detractores de Margaret Thatcher popularizaron en 2013

Pocas horas después de conocerse la noticia de su fallecimiento, usuarios británicos comenzaron a descargar masivamente “Ding Dong! The Witch Is Dead”, una canción interpretada en la película El Mago de Oz para celebrar la caída de la Bruja del Este. El paralelismo no fue casual: en redes sociales y foros, muchos opositores identificaban a Thatcher con esa figura oscura del film.

'Ding Dong! The Witch Is Dead', la canción de El Mago de Oz

El impacto fue inmediato. El tema escaló hasta el puesto número 2 del ranking oficial del Reino Unido, superando a producciones contemporáneas y obligando incluso a la BBC a debatir si debía emitirla completa al aire. Finalmente, la emisora optó por reproducir solo un fragmento, acompañándolo de una explicación editorial del contexto, decisión que reavivó el debate sobre censura, libertad de expresión y respeto a la figura de los muertos.

El episodio dejó claro que Thatcher no fue una líder que pasara desapercibida: incluso su muerte generó una reacción sonora.

“La Bruja”: las razones de los opositores a Margaret Thatcher para apodarla de esa forma

El apodo de “La Dama de Hierro”, originalmente acuñado por la prensa soviética, terminó teniendo múltiples lecturas. Para sus seguidores, simbolizaba firmeza. Para sus críticos, rigidez extrema y falta de empatía social. La figura de “la bruja” surgió de ese segundo grupo.

Durante su mandato (1979–1990), Thatcher impulsó privatizaciones masivas, debilitó a los sindicatos y promovió un modelo económico liberal que benefició al sector financiero, pero que golpeó duramente a comunidades industriales, especialmente en el norte de Inglaterra, Gales y Escocia. El cierre de minas de carbón y fábricas dejó marcas profundas que aún hoy persisten en la memoria colectiva.

Para esos sectores, celebrar su muerte con una canción no fue una burla vacía, sino una forma de expresar una herida histórica no cerrada.

Carteles: "Nosotros nos acordamos: Los mineros. Malvinas. Impuestos. Bobby Sands. Ahora enterremos el thatcherismo." Foto: Instagram @museomalvinasoficial

Margaret Thatcher y la Guerra de Malvinas: el conflicto bélico que definió su mandato en Reino Unido

Si hay un episodio que consolidó el liderazgo político de Thatcher fue la Guerra de Malvinas en 1982, tras la ocupación argentina de las islas. La reacción de su gobierno fue inmediata: ordenó una operación militar a más de 12.000 kilómetros de distancia, una decisión arriesgada que cambió el rumbo de su popularidad.

La victoria británica no solo reafirmó el control del Reino Unido sobre el archipiélago, sino que fortaleció su imagen interna como líder decidida, capaz de usar la fuerza para defender intereses territoriales. En términos políticos, fue un punto de inflexión: pasó de una gestión cuestionada a un liderazgo prácticamente incuestionable en las urnas.

Sin embargo, para América Latina y especialmente para Argentina, el conflicto dejó una herida abierta de pérdidas humanas y tensiones diplomáticas que aún hoy se proyectan en el plano internacional.

Thatcher con tropas en las Malvinas en 1982. Foto: Daily Mail

Un legado que aún divide al Reino Unido

La resurrección de una canción de El Mago de Oz como protesta política dice más sobre Margaret Thatcher que cualquier estatua o discurso oficial. Su figura sigue generando rechazo y admiración en partes iguales, y su impacto trasciende generaciones.

A más de diez años de su muerte, Thatcher continúa siendo un espejo incómodo del poder: eficaz para unos, devastador para otros. Y en esa grieta histórica, una canción infantil terminó convirtiéndose en el grito más elocuente de sus detractores.