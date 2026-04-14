Pedro Sánchez coincidió con Xi Jinping sobre su posición contra la “ley de la selva” de Trump:

Pedro Sánchez, presidente de España. Foto: EFE

En medio de un escenario internacional atravesado por conflictos y tensiones entre distintos países, el presidente de España, Pedro Sánchez, mantuvo un nuevo encuentro con su par chino, Xi Jinping, durante su visita oficial a Beijing. Ambos coincidieron en la necesidad de reforzar el respeto al derecho internacional frente a lo que califican como una deriva hacia la “ley del más fuerte”.

La reunión, realizada en el Gran Salón del Pueblo, dejó definiciones políticas contundentes sobre el actual orden global. Sin mencionar directamente a Donald Trump, tanto España como China apuntaron contra el modelo geopolítico que atribuyen al liderazgo del expresidente estadounidense y defendieron un sistema multilateral más equilibrado.

Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

Luego del encuentro, Xi Jinping aseguró que tanto China como España se encuentran “en el lado correcto de la historia”, una expresión que también ha sido utilizada por Pedro Sánchez en reiteradas ocasiones. En este mismo sentido, ambos líderes coincidieron en rechazar la “ley de la selva” como forma de regir las relaciones internacionales, en una crítica implícita al enfoque político que adjudican a Donald Trump.

Para Sánchez, por su parte, este posicionamiento no debería interpretarse como un ataque personal: “No debe de ofenderse nadie”. El mandatario español planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo orden multipolar “mucho más estable”, basado en el fortalecimiento del sistema multilateral. En ese sentido, instó a China a desempeñar un rol más activo como potencia global.

Entre los ejes destacados, Sánchez mencionó la importancia de que el país asiático incremente sus esfuerzos en la lucha contra la emergencia climática, la reducción de la pobreza y la resolución de conflictos internacionales mediante la diplomacia.

Xi Jinping, presidente de China. Foto: via REUTERS

Sánchez apuntó preocupado al debilitamiento del derecho internacional

Durante su intervención, el presidente de España advirtió que el sistema multilateral “no está siendo respetado” y denunció un deterioro de la legalidad internacional. En ese marco, incluyó referencias a distintos líderes y conflictos globales, señalando tanto a Donald Trump como a Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin, en un contexto marcado por tensiones en regiones como Gaza, Ucrania, Irán y el estrecho de Ormuz.

Sánchez también se refirió al escenario político europeo y a las cumbres de líderes progresistas que se celebrarán en Barcelona como respuesta al avance de la extrema derecha. En ese sentido, celebró la reciente derrota electoral de Viktor Orbán, a quien definió como un aliado clave de Trump y Putin dentro de la Unión Europea. “Ha habido dos victorias: la europea y la de la democracia”, sostuvo.

Sánchez coincide con Xi Jinping en Pekín en su oposición contra la “ley de la selva” de Trump. Fuente: X

El presidente español subrayó por último la importancia de que los gobiernos progresistas trabajen de forma conjunta para ofrecer una alternativa basada en valores como el humanismo, la cooperación y el respeto institucional frente a la polarización y el discurso del odio.