China ha resucitado una vieja tecnología Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mientras gran parte del mundo sigue dependiendo del petróleo como base para la fabricación de plásticos, combustibles y productos químicos, China ha tomado un camino alternativo que sorprende a ingenieros, economistas y analistas energéticos. En silencio, sin grandes anuncios y lejos del foco mediático occidental, el gigante asiático está resucitando una tecnología creada hace más de 80 años en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, para convertir el carbón en materias primas industriales.

No se trata de un experimento menor. Es una apuesta estratégica a largo plazo que puede alterar el equilibrio industrial global.

El problema que China quiere resolver: dependencia del petróleo

China importa más del 70% del petróleo que consume. En un contexto de tensiones geopolíticas, sanciones, guerras comerciales y mercados inestables, esta dependencia representa un riesgo estructural para su economía.

El plástico, aunque muchas veces se asocia solo al consumo, es una pieza clave para la industria automotriz, farmacéutica, tecnológica y militar. Sin petróleo, toda esa cadena se vuelve vulnerable.

Pero China tiene algo que muchos países no: enormes reservas de carbón, suficientes para abastecerse durante décadas.

La pregunta era cómo convertir ese recurso abundante en una alternativa real al petróleo.

Una tecnología nacida en guerra que vuelve en el siglo XXI

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi desarrolló un método para transformar carbón en combustibles líquidos ante la falta de acceso al petróleo. Esa tecnología, conocida como procesos de conversión de carbón a líquidos y químicos, quedó obsoleta tras la guerra por su alto costo y complejidad.

Hoy, China la ha modernizado con:

Reactores más eficientes

Control digital de procesos

Catalizadores avanzados

Escala industrial masiva

El resultado es un sistema capaz de producir olefinas, metanol y otros compuestos esenciales para fabricar plástico, sin necesidad de crudo.

Pekín lleva años perfeccionando el proceso de Fischer-Tropsch Foto: Xataka

¿Cómo funciona realmente este proceso?

A grandes rasgos, el carbón se gasifica para producir un gas sintético (syngas), compuesto principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono. A partir de ahí, ese gas se transforma en materias primas químicas que sustituyen directamente a los derivados del petróleo.

Este método ya se utiliza en megaplantas químicas en diferentes regiones de China, muchas de ellas conectadas directamente a polos industriales, reduciendo costos logísticos y aumentando la autonomía energética.

Ventajas estratégicas (y también polémicas)

Ventajas clave

Reduce drásticamente la dependencia del petróleo importado

Aprovecha recursos nacionales disponibles

Fortalece la soberanía industrial

Garantiza suministro de plástico incluso en crisis globales

Controversias

El carbón sigue siendo altamente contaminante

Emisiones de CO₂ superiores a procesos petroquímicos clásicos

Impacto ambiental significativo si no se regula adecuadamente

China está intentando mitigar estas críticas invirtiendo en tecnologías de captura de carbono, aunque los expertos advierten que aún no es una solución completa.

Xi Jinping, presidente de China. Foto: via REUTERS

¿Puede el mundo copiar este modelo?

A corto plazo, no es fácil. Este enfoque requiere:

Inversiones multimillonarias

Acceso abundante a carbón

Infraestructura industrial avanzada

Respaldo político total

Por eso, solo países con estructuras industriales similares a China podrían replicarlo. Sin embargo, el mensaje es claro: existen alternativas al petróleo, incluso si provienen del pasado.

Una jugada silenciosa con consecuencias globales

Mientras Occidente apuesta casi exclusivamente por energías renovables y reciclaje, China diversifica su estrategia. Recuperar una tecnología de la era bélica puede sonar anacrónico, pero en el contexto actual, es una decisión pragmática y fría.

Esta maniobra no solo redefine su seguridad energética, sino que podría cambiar las reglas del juego del plástico a nivel mundial, especialmente si el petróleo se vuelve escaso o extremadamente caro.

El futuro no siempre avanza hacia adelante. A veces, China demuestra que mirar al pasado también puede ser una forma de ganar el mañana.