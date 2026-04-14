Ataques en el Líbano por parte de Israel. Foto: REUTERS

Estados Unidos es la sede elegida para una mediación directa entre Israel y Líbano para iniciar conversaciones de tregua entre la nación judía y el grupo terrorista Hezbollah.

Delegaciones de ambos países iniciarán este martes en Washington una mesa de diálogo a fin de encontrar un punto de paz en medio de las agresiones que se sostienen desde hace semanas.

El encuentro será coordinado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de un clima de suma tensión y con posturas que parecen diametralmente opuestas e imposibles de llegar a un acuerdo.

Marco Rubio en el Salón Oval junto a Donald Trump. Foto: EFE

Estados Unidos pretende que se garantice la seguridad fronteriza

Las delegaciones en cuestión contarán con la participación de embajadores de Israel y el Líbano, además del representante diplomático de Estados Unidos en Beirut.

El objetivo principal de EE.UU. estriba en garantizar la seguridad fronteriza de Israel, al tiempo que también se busca fortalecer la autoridad del gobierno central del Líbano, a fin de que recupere la soberanía efectiva sobre su territorio. Cabe recordar que la presencia de milicias de Hezbollah responde a una influencia iraní en ese país.

No es menor el dato de que el encuentro está enmarcado por el rechazo absoluto del líder de Hezbollah, Naim Qassem, quien le restó importancia a estas conversaciones y exigió que se cancelen de inmediato.

Esta posición mantiene la línea de la confrontación, la cual se ve intensificada por los bombardeos activos que mantiene Israel en territorio libanés, lo que ha provocado miles de muertos y desplazados.

La idea del encuentro es finalizar con los ataques en el Líbano.

Por el lado del Gobierno de Israel, reconoció que el objetivo de este encuentro es alcanzar el desarme total de Hezbollah y que sea expulsado del Líbano, a fin de lograr un vínculo de paz con este país. Aclararon, de todos modos, que no se sentarán a dialogar condiciones con la agrupación terrorista mientras estén desarrollándose ataques contra ellos.

Entretanto, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, buscará equilibrar la situación en un escenario sumamente complejo, donde también exigirá el desarme del grupo armado y, al mismo tiempo, el respeto a la soberanía del Líbano, sin descuidar los intereses de Israel.