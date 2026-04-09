Los otros combatientes en Malvinas Foto: Archivo

En la Guerra de Malvinas hubo combates, frío extremo y decisiones límites. Pero también existieron gestos silenciosos de valentía que durante décadas quedaron fuera de los libros. Entre esas historias aparece la de Tom, un perro callejero que, sin entrenamiento militar ni rango, se convirtió en un verdadero héroe para un grupo de soldados argentinos en 1982. Su historia emociona, interpela y hoy vuelve a cobrar fuerza como uno de los relatos más humanos y menos conocidos del conflicto bélico.

Monumento a Tom Foto: Archivo

¿Quién era Tom y cómo llegó a las Islas Malvinas en 1982?

Tom no era un perro de raza ni pertenecía oficialmente al Ejército. Según relatan excombatientes, era un perro mestizo que apareció en cercanías de un cuartel argentino poco antes del desembarco. Se acercó buscando comida y abrigo, como tantos animales callejeros, pero jamás volvió a irse.

Cuando la unidad fue trasladada a las Islas Malvinas, Tom subió al transporte junto a los soldados. Nadie lo bajó. Nadie pudo. Desde ese momento, el animal se transformó en parte del grupo, compartiendo el frío, la falta de comida y las largas horas de guardia.

En un contexto donde la moral estaba constantemente amenazada, Tom fue un sostén emocional inesperado. Dormía cerca de los soldados, los alertaba ante ruidos extraños y parecía anticipar movimientos enemigos. Con el correr de los días, su comportamiento dejó de ser casual y pasó a ser clave.

Los héroes de cuatro patas Foto: Archivo

El “artillero de cuatro patas”: el rol fundamental de Tom en el frente de batalla

Los soldados comenzaron a notar algo imposible de ignorar: Tom reaccionaba segundos antes de los bombardeos. Se erizaba, ladraba o corría hacia los refugios justo antes de los ataques británicos. Esa conducta salvó vidas.

“Cuando Tom se escondía, nosotros sabíamos que teníamos que tirarnos cuerpo a tierra”, contó años después un veterano en un testimonio recogido en encuentros de excombatientes. El animal parecía percibir vibraciones o sonidos imperceptibles para el oído humano.

Además, acompañaba a los artilleros, permanecía cerca de las posiciones defensivas y no abandonaba el puesto siquiera en medio del fuego cruzado. Por eso, con humor y gratitud, los soldados comenzaron a llamarlo “el artillero de cuatro patas”.

No había condecoraciones ni comunicados oficiales, pero en el frente Tom era uno más. Y para muchos, uno de los más valientes.

Historias poco conocidas: los héroes de cuatro patas que participaron en la Guerra de Malvinas

La historia de Tom no es un caso aislado. A lo largo de la Guerra de Malvinas, decenas de animales acompañaron a las tropas argentinas, especialmente perros que brindaron compañía, alertas tempranas y hasta protección emocional.

Sin embargo, estas historias quedaron relegadas, opacadas por los relatos de combate y las cifras oficiales. Recién en los últimos años, veteranos comenzaron a visibilizar el rol de estos animales, entendiendo que también fueron víctimas del conflicto y protagonistas silenciosos del valor cotidiano.

Perros en Malvinas

Hoy, la figura de Tom se resignifica. Representa la lealtad sin condiciones, el coraje sin órdenes y la empatía en medio del horror. En tiempos donde la memoria de Malvinas sigue siendo una herida abierta para la Argentina, rescatar estas historias también es un acto de justicia.

Porque no todos los héroes usan uniforme. Algunos caminan en cuatro patas, no hablan, pero jamás abandonan.