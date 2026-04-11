China entregará ocho submarinos de la clase Hangor. Foto: Grok

China, como una de las principales potencias mundiales, no limita su inversión solamente a su país, sino que destina altos montos de dinero para fortalecer la seguridad marítima en el Océano Índico. De eso sacará provecho Pakistán, que recibirá ocho submarinos de la clase Hangor.

Para convertir a Pakistán en una nación poderosa, Xi Jinping destinará 5.000 millones de dólares. Este acuerdo busca mejorar la patrulla del Mar Arábigo y el océano Índico, así como reforzar la presencia regional frente a desafíos estratégicos.

Pakistán puede convertirse en una potencia gracias a China. Foto: EFE

Además de los submarinos, Pakistán incorpora fragatas Tipo 054A/P que desempeñan un papel crucial en la seguridad marítima regional. Estas naves multifunción están equipadas con sistemas de armas y sensores avanzados, consolidando la capacidad operativa de la Armada pakistaní.

Los primeros cuatro submarinos se construirán en China, mientras que los restantes se ensamblarán en Pakistán, aumentando la capacidad técnica del país. Además, la colaboración con el gigante asiático incluye capacitación, investigación y desarrollo de tecnología naval.

Pakistán, el histórico enemigo de India

Pakistán es un país soberano en el sur de Asia, conocido por ser el quinto más poblado del mundo, hogar de la segunda población musulmana más grande y poseedor de una geografía diversa que incluye montañas nevadas, llanuras fértiles del río Indo y desiertos.

Bandera de Pakistán. Foto: Unsplash

Su nombre significa “Tierra de los Puros” y obtuvo su independencia de la India británica en 1947, concebido como un Estado destinado a la población musulmana del subcontinente. Su capital es Islamabad y su ciudad más poblada es Karachi. La partición de la India británica en dos países (India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana) dio lugar a un conflicto violento que provocó más de un millón de muertos y el desplazamiento forzado de alrededor de quince millones de personas.

El historial de tensiones entre India y Pakistán

Las difíciles relaciones entre los dos países tuvieron siempre como protagonista al territorio de Cachemira, reclamado por ambos y por el que llegaron a librarse varias guerras: