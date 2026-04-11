China busca convertir a un país superpoblado en una potencia: le entregará 8 submarinos avanzados e invertirá 5000 millones de dólares
Una nación asiática es fundamental para China por su ubicación estratégica como puerta de acceso al Océano Índico. La inversión a un socio militar clave que ofrece estabilidad regional y acceso a mercados musulmanes.
China, como una de las principales potencias mundiales, no limita su inversión solamente a su país, sino que destina altos montos de dinero para fortalecer la seguridad marítima en el Océano Índico. De eso sacará provecho Pakistán, que recibirá ocho submarinos de la clase Hangor.
Para convertir a Pakistán en una nación poderosa, Xi Jinping destinará 5.000 millones de dólares. Este acuerdo busca mejorar la patrulla del Mar Arábigo y el océano Índico, así como reforzar la presencia regional frente a desafíos estratégicos.
Además de los submarinos, Pakistán incorpora fragatas Tipo 054A/P que desempeñan un papel crucial en la seguridad marítima regional. Estas naves multifunción están equipadas con sistemas de armas y sensores avanzados, consolidando la capacidad operativa de la Armada pakistaní.
Los primeros cuatro submarinos se construirán en China, mientras que los restantes se ensamblarán en Pakistán, aumentando la capacidad técnica del país. Además, la colaboración con el gigante asiático incluye capacitación, investigación y desarrollo de tecnología naval.
Pakistán, el histórico enemigo de India
Pakistán es un país soberano en el sur de Asia, conocido por ser el quinto más poblado del mundo, hogar de la segunda población musulmana más grande y poseedor de una geografía diversa que incluye montañas nevadas, llanuras fértiles del río Indo y desiertos.
Su nombre significa “Tierra de los Puros” y obtuvo su independencia de la India británica en 1947, concebido como un Estado destinado a la población musulmana del subcontinente. Su capital es Islamabad y su ciudad más poblada es Karachi. La partición de la India británica en dos países (India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana) dio lugar a un conflicto violento que provocó más de un millón de muertos y el desplazamiento forzado de alrededor de quince millones de personas.
El historial de tensiones entre India y Pakistán
Las difíciles relaciones entre los dos países tuvieron siempre como protagonista al territorio de Cachemira, reclamado por ambos y por el que llegaron a librarse varias guerras:
- 1947: partición de la India británica y primera guerra entre ambos países.
- 1949: la ONU divide el territorio de Cachemira en dos sectores: la región de Azad Cachemira (con 13.297 kilómetros cuadrados, al norte, bajo administración paquistaní) y a la de Jammu y Cachemira (de 206.703 kilómetros, al sur, bajo control indio).
- 1965: segundo enfrentamiento indo-paquistaní, que terminó el 3 de enero de 1966 con una tregua lograda con la mediación de la URSS.
- 1971: tercera guerra indo-paquistaní, en este caso por el control del territorio de Pakistán oriental, que tras la derrota paquistaní se convierte en una nación independiente con el nombre de Bangladesh.
- 1989: irrupción del fundamentalismo islámico en Cachemira y comienzo de una revuelta armada detrás de la que la India ve la mano del régimen de Islamabad.
- 1998: las tensiones diplomáticas y algunos enfrentamientos fronterizos que se habían sucedido desde finales de los ochenta, se recrudecen con la escalada nuclear. En abril, Pakistán prueba un misil nuclear de rango medio. Durante el mes siguiente, la India realiza cinco pruebas nucleares y Pakistán responde con otras seis.
- 1999: fuerzas paquistaníes y milicianos ocupan posiciones en el lado indio de la Línea de Control en Kargil, Cachemira. India respondió militarmente y logró recuperar la mayor parte del territorio ocupado, en un conflicto que estuvo cerca de escalar a una guerra nuclear.
- 2001: un supuesto comando integrista musulmán de Cachemira ataca el Parlamento indio. En Nueva Delhi mueren catorce personas.
- 2002-2003: cerca de 3.700 personas mueren entre enero de 2002 y marzo de 2003 en atentados y combates entre rebeldes musulmanes y las Fuerzas de Seguridad indias en Jammu y Cachemira.
- 2008: se abren dos rutas comerciales en la región de Cachemira, pero a final de año una serie de ataques terroristas contra varios objetivos en Bombay causan la muerte de 166 personas. El Gobierno indio atribuye los atentados a un grupo terrorista con base en Pakistán.
- 2016: la muerte de un joven insurgente del grupo separatista Hizb-ul-Mujahideen (HM) abatido por las fuerzas de seguridad indias, da paso a meses de disturbios que se saldan con un centenar de muertos y miles de heridos.
- 2019: un atentado suicida en Pulwama (Cachemira india) mata a 42 policías. En respuesta, cazas indios bombardearon territorio paqustaní y el Parlamento Indio revoca de manera unilateral el estatus de semiautonomía de la Cachemira india, que dirige un gobernador designado, sin elección, por Nueva Delhi.