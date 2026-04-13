DJ Padre Guilherme. Foto: NA.

El sacerdote portugués Padre Guilherme Peixoto brindará un show gratuito de música electrónica este sábado 18 de abril en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 20. Será un homenaje al papa Francisco.

“Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido papa argentino”, escribió en la invitación que publicó en redes sociales. La convocatoria, impulsada también por la Asociación Miserando, generó gran expectativa entre fieles y seguidores.

El evento es totalmente gratuito y de acceso libre, así que no es necesario sacar entradas.

Quién es el Padre Guilherme Peixoto y por qué se volvió famoso

Ordenado sacerdote en 1999 y también capellán militar, Guilherme Peixoto inició su camino como DJ en 2006 con un objetivo solidario: recaudar fondos para su parroquia. Con el paso del tiempo, desarrolló un estilo único que combina música electrónica —principalmente techno— con elementos religiosos, como discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.

Su popularidad explotó en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde sorprendió a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica previo a la misa final del papa Francisco. Ese momento se volvió viral y lo posicionó a nivel global como el “Padre DJ”.

DJ Padre Guilherme. Foto: Instagram/padre.guilherme

Desde entonces, su gira “Hope Tour” lo llevó a distintos países con una propuesta que mezcla fe, música y tecnología. En sus presentaciones incluye fragmentos de mensajes del papa Francisco y del papa Juan Pablo II, transformándolos en piezas musicales con un fuerte mensaje espiritual.

Guilherme Peixoto. Foto: @quintanapaz

Guilherme Peixoto. Foto: @quintanapaz

El show en Plaza de Mayo será gratuito y abierto a todo el público, en una noche que promete combinar espiritualidad, música electrónica y un homenaje emotivo a una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica contemporánea.