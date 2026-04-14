Vori Vori, plato paraguayo Foto: Gemini IA

La gastronomía sudamericana vuelve a posicionarse como una de las mejores a nivel global, gracias a su sabor, originalidad y tradición. Esta vez, un plato tradicional de Paraguay se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking internacional, superando a preparaciones icónicas de distintos rincones del mundo y poniendo a la región como un referente culinario.

El reconocimiento no solo pone en valor la riqueza cultural de la cocina latinoamericana, sino también la vigencia de recetas sencillas, con fuerte arraigo histórico y elaboradas a partir de ingredientes autóctonos. En este contexto, Paraguay emerge como protagonista con una propuesta que combina tradición, identidad y sabor, llamada vorí vorí.

Vori Vori, plato paraguayo Foto: Gemini IA

Latinoamérica se posicionó en más de un puesto en el ranking de Taste Atlas

El listado elaborado por TasteAtlas no solo ubicó al vorí vorí en el primer lugar, sino que también incluyó a otros platos latinoamericanos dentro del top 10. Por un lado, Perú logró posicionarse en el séptimo puesto con el arroz tapado, mientras que México apareció en el noveno lugar con la quesabirria.

Por otro lado, el ranking incluye datos de Europa y confirma el peso global de estas gastronomías. En ese sentido, Lima se ubica en el tercer lugar entre las mejores ciudades culinarias, mientras que Ciudad de México alcanza el puesto número once. Más atrás, en el lugar diecisiete, aparece Brasil como otra referencia de la región.

Así es la gastronomía en Paraguay, el país reconocido por Taste Atlas

El plato que lidera el ranking es el vorí vorí, una sopa espesa típica de Paraguay elaborada con caldo (generalmente de gallina) y pequeñas bolas de harina de maíz y queso. Se trata de una receta sencilla, pero profundamente arraigada en la cultura local.

Según describe el famoso ranking, es un plato básico tanto en zonas rurales como urbanas, con un origen vinculado al uso tradicional del maíz y las aves de corral en la cocina guaraní, junto con prácticas culinarias que se desarrollaron entre los siglos XVIII y XIX.

Sopa paraguaya, otro clásico de Paraguay

La gastronomía paraguaya, en general, es una cocina mestiza que combina la herencia indígena guaraní con la influencia española. Sus preparaciones se basan en ingredientes autóctonos como el maíz y la mandioca, junto con productos incorporados durante la colonia como la carne, la leche y el queso.

Entre sus características más representativas se destacan técnicas tradicionales como el uso del horno de barro o tatakuá, además de recetas emblemáticas como la sopa paraguaya, la chipa, el mbejú y el propio vori vori, hoy consagrado como el mejor plato del mundo.