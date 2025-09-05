Kiev busca sorprender a Moscú: Ucrania se refuerza con un nuevo armamento muy similar al que utiliza Rusia

Las Fuerzas Aéreas de Ucrania buscan reforzar a sus aviones cazas MiG-29 con una nueva bomba.

Avión caza MiG-29 de Ucrania. Foto: X

Ucrania se sigue defendiendo de la ofensiva y el avance de las tropas de Rusia sobre su territorio. Si bien está claro que cuenta con mucho apoyo por parte de sus aliados occidentales, también busca fortalecer sus defensas con material de producción nacional. Así ocurre con una bomba que se sumaría a los aviones caza MiG-29, que tiene gran similitud con un armamento que posee el Kremlin.

Actualmente, estos aviones resultan la principal carta para los cielos de la Fuerza Aérea Ucraniana. El nuevo objetivo en el desarrollo es el agregado de una bomba planeadora, con un kit llamativo parecido a los UMPK de Rusia.

Avión caza MiG-29 utilizado por Ucrania en la guerra con Rusia. Foto: X

Las imágenes que se conocieron en los últimos días, y se difundieron en redes sociales, muestran a un MiG-29 que lleva una bomba. Se estima que sería un modelo de caída libre de 500 kilos, con set de guiado hasta el momento desconocido.

Desde lo visual, sorprendió el parecido que tiene con una pieza importante para Rusia: el UMPK (Módulo Unificado de Planificación y Corrección). Este kit es utilizado a menudo por las Fuerzas Aéreas de Rusia, por lo que llamó la atención el interés de Ucrania por tener elementos similares dentro de su arsenal.

Ucrania estaría en pleno desarrollo de un kit de lanzamiento de bombas similar a uno muy utilizado por Rusia. Video: X Archer83Able.

El gran objetivo con este agregado estaría en tener mayor capacidad de hacer ataques aéreos contra objetivos terrestres, desde una mayor distancia y más márgenes en materia de seguridad. Un punto a tener en cuenta es que son de bajo costo, lo que permite guardar otros elementos similares para otros ataques que tengan una mayor importancia en lo táctico y estratégico.

Bombas de este tipo suelen utilizarse en misiones diarias, muchas veces para repeler ataques de menor envestidura.

Cabe mencionar que Rusia utiliza mucho este armamento, en especial en los últimos meses. Datos del Ministerio de Defensa de Ucrania apuntan que durante agosto el Kremlin empleó 4.390 bombas guiadas, mientras que un año atrás se habían registrado 3.786.

Ejército de Ucrania en la guerra contra Rusia. Foto: REUTERS

El desarrollo de estas bombas ya había estado vinculadas a los aviones Sukhoi Su-24 Fencer, aunque mostrarse por primera vez en los MiG-29 resultó una novedad.

Según indicaron fuentes de Ucrania, una bomba de este tipo con el kit mencionado puede alcanzar los 60 kilómetros de distancia, con un objetivo máximo de 80. Esto sería un paso adelante con respecto a Rusia, ya que los UMPK tienen 70.