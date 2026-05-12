Xi Jinping, presidente de China. Foto: Reuters.

En medio de las tensiones a nivel internacional, China tuvo un importante crecimiento a nivel armamentístico, lo que genera una serie de versiones acerca del inesperado desarrollo.

Hay indicios de que el gigante asiático está incrementando un arsenal nuclear en secreto, ¿qué quiere conseguir con ello?

Algunas versiones hablan de una paranoia de que podría haber un eventual enfrentamiento contra el occidente liderado por Estados Unidos, por la que Pekín busca estar preparado.

Pese a que el arsenal nuclear de China aún es mucho menor que el de Estados Unidos y Rusia en cifras globales, la rapidez de su expansión nuclear cambia de forma radical la relación de fuerzas entre las grandes potencias.

El Ejército de China. Foto: REUTERS

Se trata de un arsenal nuclear secreto que Pekin nunca ha dado a conocer abiertamente. El gigante asiático se mete de lleno en la carrera nuclear. ¿Simple desarrollo en Defensa o la posibilidad de la Tercera guerra mundial?