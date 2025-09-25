Zelenski admitió que está dispuesto a dejar su cargo en Ucrania, en caso de lograr un alto el fuego con Rusia

El presidente de Ucrania indicó que no tiene intenciones de seguir postulándose a un cargo, una vez que termine la guerra.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, declaró que está en condiciones de abandonar su cargo tras la guerra con Rusia, ya que su objetivo principal es culminar con el conflicto bélico y “no seguir postulándome para un cargo”.

Durante una entrevista con el medio “Axios”, respondió afirmativamente a la chance de que tengan lugar unas elecciones presidenciales en caso de que haya un alto el fuego que se extienda por meses.

El líder ucraniano explicó que le habló de esta posibilidad al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la reunión que ambos mantuvieron en Nueva York el martes. “Podemos usar ese período de tiempo (el del alto el fuego), y yo puedo dar esa señal al Parlamento”, dijo Zelenski sobre lo que le transmitió al presidente estadounidense.

El presidente ucraniano agregó que entiende que sus compatriotas puedan querer “un nuevo líder” con “un nuevo mandato” para que se firme la paz que espera que llegue tras un alto el fuego. La Constitución ucraniana prohíbe celebrar elecciones mientras el país esté bajo la ley marcial.

Zelenski fue elegido en 2019 para un mandato de cinco años que terminó en 2024 y quedó automáticamente renovado sine die por la imposibilidad de celebrar los comicios. Ir a las urnas bajo la ley marcial requeriría cambiar la ley.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aprovechado la extensión automática sin elecciones del mandato de Zelenski para negarle legitimidad como líder democráticamente elegido de Ucrania.

La Administración Trump presionó en un primer momento al líder ucraniano para que convocara cuanto antes elecciones, pero ha abandonado esas pretensiones con la mejora de las relaciones entre él y Zelenski.