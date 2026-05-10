Vladimir Putin. Foto: EFE

En el marco de la conmemoración del Día de la Victoria, el presidente de Rusia Vladimir Putin sostuvo este sábado 9 de mayo que la ofensiva en Ucrania se encamina hacia su etapa final. Durante su discurso, lanzó duras críticas contra las potencias de Occidente por el respaldo militar brindado a Kiev, todo esto en medio de un cese al fuego de 72 horas gestionado por el presidente estadounidense Donald Trump, el cual ya ha sido objeto de denuncias cruzadas por presuntos incumplimientos.

Putin señaló que los socios internacionales de Ucrania aguardaban un desmoronamiento del sistema ruso que finalmente no se concretó. “Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió. Y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella”, sentenció el líder ruso ante la prensa.

En relación con el rol de la Alianza Atlántica y el origen de las hostilidades, el jefe de Estado cargó contra la postura de la OTAN en la región: “Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que está llegando a su fin, pero sigue siendo un asunto serio”, explicó.

Respecto a una eventual cumbre con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, Putin se mostró abierto a la posibilidad de un encuentro en territorio neutral, aunque bajo condiciones estrictas. Para el mandatario, la reunión no debería ser el inicio del diálogo, sino el cierre de un proceso previo de acuerdos: “Este debería ser el punto final y no las negociaciones en sí mismas”, remarcó.

A diferencia del despliegue diplomático de 2025, esta edición de la festividad soviética contó con una presencia internacional reducida, limitada a delegaciones de países aliados como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.

En tanto, la efectividad del alto el fuego anunciado por Trump está bajo la lupa. Kiev denunció una ofensiva constante desde las primeras horas del sábado: “Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor llegó a 51”, detallaron desde el Estado Mayor ucraniano. En la vereda opuesta, el Ministerio de Defensa ruso reportó hostilidades por parte de las fuerzas ucranianas, asegurando que “grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones” de sus unidades militares.