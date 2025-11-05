Dónde queda el edificio más alto de Sudamérica: mide 300 metros, tiene 62 pisos y ofrece vistas increíbles de una importante ciudad

El país que alberga otros rascacielos notables, como Titanium La Portada y la Torre Telefónica, también cuenta con la construcción que más impone en el continente.

El edificio más alto de Sudamérica. Foto: Pelli Clarke & Partners

El edificio más alto de América del Sur no es una obra arquitectónica más. Con 300 metros de altura y 62 pisos, el rascacielos integra oficinas, hoteles, locales comerciales y una plataforma de observación que permite disfrutar de vistas panorámicas de una ciudad espectacular y la cordillera de los Andes, consolidándose como un ícono urbano y turístico.

Se trata de la Gran Torre Costanera, ubicada en Santiago de Chile. Inaugurada oficialmente en 2014, su presencia modificó por completo el perfil arquitectónico de la ciudad. Su construcción representó un verdadero desafío de ingeniería: gracias a la combinación de concreto reforzado y acero estructural, el edificio fue diseñado para mantener su estabilidad ante sismos y fuertes vientos, asegurando así su resistencia y durabilidad.

Gran Torre Costanera. Foto: Pelli Clarke & Partners

El edificio forma parte del complejo Costanera Center, que incluye un centro comercial y otras torres, centralizando comercio, oficinas y servicios en un solo espacio urbano. Cada día, decenas de miles de personas transitan el lugar, consolidando al rascacielos como un referente para visitantes y habitantes de la ciudad.

Además de su función comercial y residencial, la Gran Torre Costanera se convirtió en un atractivo turístico. Su plataforma de observación permite a los visitantes contemplar la ciudad desde las alturas, mientras que su imponente diseño arquitectónico lo posiciona entre los edificios más destacados del mundo en cuanto a altura y modernidad.

A nivel global, la Gran Torre Costanera se encuentra lejos de los gigantes como el Burj Khalifa en Dubái (828 metros) o la Shanghai Tower (632), pero lidera en Sudamérica, marcando un nuevo estándar en la región y consolidando a Santiago como un centro urbano moderno y competitivo en arquitectura.

El mirador más alto de Sudamérica se encuentra en Chile

El mirador más alto de Sudamérica se encuentra en Chile, dentro de la imponente Gran Torre Costanera, en Santiago. Se trata del Sky Costanera, un observatorio ubicado a 300 metros de altura que ofrece vistas panorámicas de 360 grados de la capital chilena y de la majestuosa cordillera de los Andes.

El mirador más alto de Sudamérica. Foto: Pelli Clarke & Partners

El acceso se realiza mediante ascensores de alta velocidad, lo que permite alcanzar la cima en pocos segundos. Además, el complejo cuenta con un restaurante, espacio para eventos y servicio de fotografía, lo que lo convierte en una experiencia completa tanto para turistas como para locales.

Durante la visita, los visitantes pueden disfrutar de vistas únicas de día y de noche, apreciando desde el paisaje urbano hasta el río y las montañas que rodean la ciudad. En el piso 62 se encuentra una terraza al aire libre, diseñada para canalizar el agua de lluvia y permitir disfrutar del mirador sin techo.

Ubicado en el corazón financiero de Santiago, conocido como “Sanhattan”, el Sky Costanera funciona generalmente de 10:00 a 21:00.