¿Acercamiento entre EEUU y Venezuela?: afirman que Donald Trump habló con Nicolás Maduro para acordar una reunión

El diario The New York Times señaló que ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica con vistas a programar una cumbre.

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos, reportó este viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

La información surge luego de que Trump advierta el jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, al considerar que ya fueron un éxito las operaciones militares en el mar.

“Probablemente notaron que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró el líder republicano en una llamada de Acción de Gracias con militares.

El mandatario, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses mataron a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre.

“En semanas recientes, ustedes trabajaron para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar”, dijo a los elementos del Ejército.

El jefe de Estado justificó los bombardeos al señalar que los supuestos narcotraficantes de Venezuela “están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año”.

“Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85% (del flujo) por mar”, indicó.

Las recientes tensiones entre EEUU y Venezuela

Las declaraciones de Trump ocurren en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre desplegó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones, y el lunes declaró como terrorista a la organización Cartel de los Soles, que vincula con Maduro.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el barco de guerra más grande del mundo. Foto: X/@Southcom

Aún así, el mandatario estadounidense insistió antes que él no decidió todavía bombardear infraestructura en Venezuela o atacar a Maduro, con quien “podría hablar para salvar muchas vidas”, según expresó el martes, una conversación que sería “bienvenida, de acuerdo con el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron el lunes demostraciones en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos.