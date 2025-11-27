Una potencia de Europa emitió una alerta de seguridad severa: todo viaje a Venezuela “debe ser postergado”
Una potencia mundial lanzó un comunicado, mediante su Cancillería, en el que advierte de los riesgos que implica residir o ser turista en Venezuela hoy en día. Incluso, pidió postergar todo viaje hacia la nación caribeña.
El mismo día en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como “república en armas”, -en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos a raíz del despliegue militar que mantiene en el Caribe, visto por el gobernante como una “amenaza” para sacarlo del poder- un importante país de Europa lanzó una alerta sobre los desplazamientos a la nación caribeña.
Luego de que las autoridades venezolanas ordenaran a los miembros de la Aviación estar “alertas, listos y dispuestos” para defender al país de cualquier “agresión” en su contra, Francia pide postergar “todo viaje” a Venezuela por riesgo extremo.
El gobierno francés emitió una alerta de seguridad severa, citando un deterioro acelerado de la situación y la suspensión reciente de vuelos internacionales.
París también advirtió que quienes ya están en el país podrían quedar varados: varias aerolíneas cancelaron rutas tras las alertas de seguridad de Estados Unidos y Europa, lo que afecta directamente la capacidad de salida del territorio venezolano.
El comunicado oficial de la Cancillería de Francia que advierte a los franceses en Venezuela
Debido a la elevación del nivel de alerta del plan Vigipirate (el sistema de alerta y prevención antiterrorista de Francia) a “Ataque de Emergencia” en todo el territorio de Venezuela, se recomienda extremar las medidas de precaución a todos los ciudadanos franceses que viven o se encuentren temporalmente en el extranjero.
Incluso, la Cancillería francesa solicitó a los viajeros evitar por completo las zonas señaladas en rojo en su mapa de riesgo, clasificadas como “formalmente desaconsejadas”. También recomendó llevar siempre el pasaporte debido a los controles de identidad frecuentes por parte de las autoridades.
Además, aconsejó mantenerse alejado de protestas y actos de carácter político, así como evitar realizar comentarios sobre la situación interna de Venezuela.
El aviso además advierte sobre problemas estructurales del país, como cortes de luz y agua, escasez de combustible y fuertes limitaciones para el abastecimiento fuera de Caracas. Francia recomendó contar con reservas de agua, alimentos y medicamentos, y mantener los dispositivos cargados con anticipación.