Una potencia de Europa emitió una alerta de seguridad severa: todo viaje a Venezuela “debe ser postergado”

Una potencia mundial lanzó un comunicado, mediante su Cancillería, en el que advierte de los riesgos que implica residir o ser turista en Venezuela hoy en día. Incluso, pidió postergar todo viaje hacia la nación caribeña.

Venezuela realiza marcha contra posible escalada de acciones de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El mismo día en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como “república en armas”, -en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos a raíz del despliegue militar que mantiene en el Caribe, visto por el gobernante como una “amenaza” para sacarlo del poder- un importante país de Europa lanzó una alerta sobre los desplazamientos a la nación caribeña.

Luego de que las autoridades venezolanas ordenaran a los miembros de la Aviación estar “alertas, listos y dispuestos” para defender al país de cualquier “agresión” en su contra, Francia pide postergar “todo viaje” a Venezuela por riesgo extremo.

Venezuela podría declararse como “república en armas”. Foto: REUTERS

El gobierno francés emitió una alerta de seguridad severa, citando un deterioro acelerado de la situación y la suspensión reciente de vuelos internacionales.

París también advirtió que quienes ya están en el país podrían quedar varados: varias aerolíneas cancelaron rutas tras las alertas de seguridad de Estados Unidos y Europa, lo que afecta directamente la capacidad de salida del territorio venezolano.

El comunicado oficial de la Cancillería de Francia que advierte a los franceses en Venezuela

Debido a la elevación del nivel de alerta del plan Vigipirate (el sistema de alerta y prevención antiterrorista de Francia) a “Ataque de Emergencia” en todo el territorio de Venezuela, se recomienda extremar las medidas de precaución a todos los ciudadanos franceses que viven o se encuentren temporalmente en el extranjero.

Incluso, la Cancillería francesa solicitó a los viajeros evitar por completo las zonas señaladas en rojo en su mapa de riesgo, clasificadas como “formalmente desaconsejadas”. También recomendó llevar siempre el pasaporte debido a los controles de identidad frecuentes por parte de las autoridades.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: REUTERS

Además, aconsejó mantenerse alejado de protestas y actos de carácter político, así como evitar realizar comentarios sobre la situación interna de Venezuela.

El aviso además advierte sobre problemas estructurales del país, como cortes de luz y agua, escasez de combustible y fuertes limitaciones para el abastecimiento fuera de Caracas. Francia recomendó contar con reservas de agua, alimentos y medicamentos, y mantener los dispositivos cargados con anticipación.